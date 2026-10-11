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Xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô hành hung tài xế ở Hà Nội

Văn Chương
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Clip ghi lại cảnh người đàn ông nhận mình đã uống rượu, chặn đầu ô tô, chửi bới, véo mũi và tát vào mặt tài xế ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội.

Video: Người đàn ông nhận mình uống rượu, hành hung tài xế lái xe ô tô.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video phản ánh vụ việc gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu cố ý gây thương tích, xảy ra tại khu vực đường Đức Hiển, Giao Tự, Thuận An, Hà Nội.

Theo nội dung clip, khoảng 8h35 ngày 11/10, một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy (biển kiểm soát 29N1-068.51), không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ chặn đầu chiếc ô tô đang lưu thông trên đường.

- Ảnh 1.

Người đàn ông áo xanh hành hung tài xế ô tô. (Ảnh cắt từ clip).

Ngay khi tiếp cận phương tiện, người này có thái độ hung hãn. Khi tài xế hạ kính xe, kẻ này liên tục văng tục, lăng mạ và thừa nhận bản thân đã uống rượu: “B* uống rượu thật đấy, cho cam luôn, trả lời đi.....”.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc chửi bới, người đàn ông này còn thò tay qua cửa kính, liên tiếp tấn công tài xế bằng các hành vi như véo mũi, vung tay tát vào mặt nạn nhân và lớn tiếng chửi bới.

Trước sự manh động của người đàn ông, tài xế cùng những người trên ô tô chọn cách kiềm chế, ngồi yên trong xe để tránh xung đột. Sau khi hành hung tài xế, người đàn ông mới chịu quay lại xe máy và tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách trên đường.

- Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông liên tục chửi bới, văng tục, lăng mạ và thừa nhận bản thân đã uống rượu với tài xế. (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận về làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng. Đa phần các ý kiến đều lên án hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của người đàn ông và đề nghị lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi như: sử dụng rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm và hành hung người khác.

Lãnh đạo Công an xã Thuận An, Hà Nội cho biết, đơn vị đang kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng sẽ làm rõ diễn biến vụ việc, xác minh danh tính những người liên quan và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Tags

Hà Nội

uống rượu

hành hung

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