HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xác minh vụ bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị bạo hành ở Đắk Lắk

MINH MINH |

Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vào cuộc xác minh vụ bé gái 9 tuổi xuất hiện nhiều vết bầm trên cơ thể, nghi bị mẹ ruột bạo hành.

Ngày 14/4, Công an phường Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo về một vụ nghi bạo hành trẻ em và đang mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ông T. (49 tuổi) đã đưa con gái là bé L.G.B.A. (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học P.C.T.) đến trụ sở công an trình báo việc con gái có nhiều vết thương trên cơ thể.

Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng ghi nhận trên cơ thể bé có 34 dấu vết bầm.

Xác minh vụ bé gái 9 tuổi bị bạo hành trẻ em với 34 vết bầm ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Những vết bầm trên người cháu bé.

Ông T. cho biết, ông và vợ đã ly hôn từ tháng 11/2025, sau nhiều mâu thuẫn. Bé A. được giao cho ông nuôi dưỡng, trong khi người con lớn đã trưởng thành nên tự quyết định nơi ở.

Thời gian gần đây, bé A. xin về sống cùng mẹ và chị gái nên ông đồng ý. Tuy nhiên, chiều 13/4, khi đón con đi chơi, ông phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím. Qua hỏi han, bé cho biết bị mẹ đánh vào chiều 12/4.

Theo lời ông T., đây không phải lần đầu con bị đánh, nhưng mức độ lần này khiến ông bức xúc nên quyết định trình báo cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học P.C.T. cho biết sáng cùng ngày không thấy bé A. đến lớp. Nhà trường đang phối hợp kiểm tra, tìm hiểu thông tin để nắm bắt tình hình.

Tags

bạo hành

Công an phường Buôn Ma Thuột

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại