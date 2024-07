Công an TP. Huế vừa vào cuộc xác minh, làm rõ nghi vấn một nữ hành khách đi xe từ Hà Nội vào Huế bị phụ xe quấy rối, sàm sỡ trên xe lúc rạng sáng.

Thông tin ban đầu, vào ngày 8/7, chị N.T.N.A. (SN 1999, trú tại Hà Nội) bắt xe khách của nhà xe T.N đi từ Hà Nội vào TP. Huế.

Phụ xe khách là T.T.T viết tường trình sự việc tại cơ quan công an.

Đến khoảng 4h sáng 9/7, lúc xe khách di chuyển ngang qua địa phận huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chị N.T.N.A. bị một phụ xe quấy rối, sàm sỡ nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được phản ánh, lực lượng chức năng thuộc Công an TP. Huế tiến hành dừng đón chiếc xe khách kể trên tại địa phận phường An Hòa (Huế) và mời lái xe cùng phụ xe về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, phụ xe khách là T.T.T. (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị) đã thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ hành khách.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP. Huế chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền, do nơi xảy ra vụ việc thuộc địa phương này.