Xác minh thông tin trung tá công an cầm gậy ba trắc, chặn đường một phụ nữ để đòi tiền

Đại tá Trần Văn Tân - Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông tin trên báo Long An, hiện đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc Trung tá Đỗ Ngọc Trung - Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa bị tố chặn đường một phụ nữ trên quốc lộ 1 do có mâu thuẫn về tiền bạc.

Theo tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1975, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), khoảng 15 giờ chiều 10/8, chị điều khiển xe máy từ TP.Tân An về nhà. Khi đến đoạn ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, bất ngờ ông Trung chạy xe máy phía sau vượt lên, tấp ngay đầu xe buộc chị phải dừng lại.

Bà Trang cho biết, ông Trung yêu cầu đưa tiền "cò đất" trước đây mà chị chưa giao đủ. Khi đó, trên tay ông Trung còn cầm gậy ba trắc. Bà Trang từ chối vì cho rằng 2 bên thỏa thuận đã xong, không còn khoản nợ nào nữa.

Bà Trang cho rằng tiền "cò đất" chỉ 2% trên giá trị tài sản, mảnh đất trị giá 3 tỉ đồng, ông Trung môi giới thành công, bà Trang đã trả cho ông Trung 50 triệu đồng, chỉ còn 10 triệu đồng chưa kịp thanh toán.

Tuy nhiên, theo bà Trang, do trước đây ông Trung làm rớt hỏng 1 ĐTDĐ của bà này có giá trị tương đương số tiền 10 triệu đồng nên coi như hết nợ.

Không lấy được tiền, ông Trung bực tức nên đã có hành động chặn đường người phụ nữ trên. Khi đó, giữa 2 người đã xảy ra xích mích, dẫn đến xô đẩy làm một cọc tiền 100 triệu đồng rơi ra từ giỏ xách của bà Trang.

Những người xung quanh nghe tiếng cự cãi đã chạy ra can ngăn. Khi thấy ông Trung đang cầm cọc tiền, một số người tưởng ông Trung là kẻ gian nên tri hô.



Bà Trang sau đó có gọi điện cho chồng, rồi lên xe máy bỏ đi. Ông Trung bám theo. Khi chồng bà Trang tới nơi đã điều khiển xe máy tông vào xe của ông Trung, rồi ôm đè trung tá công an xuống đường.

Hiện, công an huyện đang xác minh, điều tra hai bên có xảy ra xô xát hay không. "Theo ghi nhận ban đầu là chỉ xảy ra chặn đường liên quan đến chuyện tiền bạc chứ chưa đánh nhau. Hiện, vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ", Đại tá Trần Văn Tân cho biết trên báo Long An.

Tổng hợp