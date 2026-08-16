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Xác minh thông tin người đeo thẻ KOL lễ hội sầu riêng phát ngôn tục tĩu

Huỳnh Thủy
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Một người đàn ông đeo thẻ KOL của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk bị phản ánh có phát ngôn tục tĩu trong clip đăng tải trên mạng xã hội, khi tham gia tổng duyệt đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng.

Ngày 16/8, đại diện Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 cho biết đang xác minh người đàn ông đeo thẻ KOL của ban tổ chức, bị phản ánh có phát ngôn thiếu văn hóa khi tham gia đoàn xe bán tải chở sầu riêng.

Người đàn ông đeo thẻ KOL của Ban Tổ chức Lễ hội sầu riêng có phát ngôn tục tĩu.

Theo đại diện ban tổ chức, sau khi xác minh, nếu xác định người này có hành vi vi phạm, đơn vị sẽ nhắc nhở và thu hồi thẻ KOL. Danh sách các KOL tham gia sự kiện cũng được cung cấp cho lực lượng công an để theo dõi, trường hợp có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 15/8, trên đường Võ Nguyên Giáp, ban tổ chức đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới - Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk tổ chức tổng duyệt chương trình xác lập kỷ lục Guinness “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Đoàn xe có khoảng 500 xe bán tải tham gia, tạo thành hành trình đặc biệt nhằm quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk và các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Trong quá trình tổng duyệt, một tài khoản mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh một người đàn ông đứng phía sau thùng xe bán tải chở sầu riêng. Người này đeo thẻ KOL của ban tổ chức và có những lời nói tục tĩu, thiếu phù hợp với không khí của một sự kiện văn hóa, du lịch lớn.

Sau khi được đăng tải, video nhanh chóng nhận nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc người tham gia sự kiện, đặc biệt là người được cấp thẻ KOL, có phát ngôn thiếu chuẩn mực có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của lễ hội cũng như con người, văn hóa Đắk Lắk.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết đang xác minh cụ thể người xuất hiện trong video và làm rõ nội dung, hoàn cảnh phát ngôn.

Đại diện ban tổ chức khẳng định việc cấp thẻ KOL nhằm tạo điều kiện cho những người có sức ảnh hưởng tham gia quảng bá các hoạt động của lễ hội. Do đó, những người được cấp thẻ phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, ứng xử phù hợp trong quá trình tham gia sự kiện. Nếu phát hiện trường hợp có hành vi vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, tài khoản mạng xã hội H.P. sau đó đã công khai xin lỗi về việc đăng tải video có nội dung cười đùa, kèm những lời nói thiếu tế nhị. Người này thừa nhận hành động trên có thể gây phản cảm, ảnh hưởng đến cảm xúc của người xem và tác động không tốt đến hình ảnh của lễ hội.

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Tags

Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk

Sầu riêng Đắk Lắk

Sầu riêng

xe bán tải

phát ngôn tục tĩu

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