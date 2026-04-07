Xác minh thông tin nam sinh lớp 7 bị người đàn ông đánh tới tấp tại tiệm tạp hóa

Ngọc Văn |

UBND phường Mỹ Thượng (TP. Huế) phối hợp công an địa phương xác minh thông tin một em học sinh lớp 7 bị người đàn ông được cho là chủ tiệm tạp hóa đánh liên tiếp vào mặt. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 7/4, ông Đoàn Văn Sỹ - Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng (TP. Huế), cho biết địa phương vừa tiếp nhận thông tin về việc một học sinh trên địa bàn bị người đàn ông hành hung . Công an phường hiện vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Nam sinh lớp 7 bị người đàn ông mặc áo vàng đánh liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh mang balo ghé vào quầy tạp hóa uống nước, đứng gần tủ lạnh thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo vàng đánh liên tiếp vào mặt, sau đó có người xung quanh can ngăn . Thông tin ban đầu cho rằng sự việc xảy ra vào ngày 6/4, tại địa bàn phường Mỹ Thượng.

Theo nội dung đăng tải, học sinh này học lớp 7. Sau giờ tan học, em ghé quán mua chai nước 5.000 đồng, rồi hỏi mua thêm cây kem. Tuy nhiên, do chỉ còn 3.000 đồng nên em không mua. Sau đó xảy ra sự việc bị người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt, khiến em phải cúi người chịu đòn trước khi có người lớn có mặt trong tiệm tạp hóa đến can ngăn.

Việc bạo hành em học sinh của người đàn ông áo vàng chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Gia đình em học sinh cho biết, sau khi về nhà em có biểu hiện đau đầu và kể lại vụ việc. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc , đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.

Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tại Huế xác minh, xử lý theo quy định.

