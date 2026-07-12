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Xác minh thông tin gian lận thi tốt nghiệp tại Nghệ An

Thu Hiền
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Sau thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm, Nghệ An) có 13 bài thi đạt điểm 10 môn Toán kèm nghi vấn coi thi thiếu nghiêm túc, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, rà soát dữ liệu.

Ngày 11/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh tại một phòng thi thuộc điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm, Nghệ An) có tới 13 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bài viết cũng cho rằng trong quá trình làm bài, giám thị coi thi thiếu chặt chẽ, tạo điều kiện để thí sinh trao đổi bài. Theo nội dung phản ánh, nhiều thí sinh trong phòng thi này đạt tổng điểm tổ hợp Toán - Lý - Hóa từ 26 điểm trở lên và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để bảo đảm sự công bằng của kỳ thi.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin và tổ chức rà soát toàn bộ dữ liệu, hồ sơ liên quan.

Bài đăng phản ánh trên mạng xã hội.

Theo đó, kết quả kiểm tra cho thấy, phổ điểm môn Toán của toàn tỉnh không có dấu hiệu bất thường, tỷ lệ điểm 9 và điểm 10 giữa các điểm thi tương đồng với kết quả học tập, các kỳ thi thử cũng như năng lực của học sinh trong suốt năm học.

Việc phân tích dữ liệu theo từng điểm thi, từng phòng thi, trong đó có phòng thi được dư luận phản ánh, cũng chưa phát hiện bất thường về mặt thống kê.

Đối với nghi vấn giám thị coi thi lỏng lẻo, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đã kiểm tra hồ sơ, biên bản tại điểm thi nhưng chưa phát hiện vi phạm quy chế. Công tác phân công cán bộ coi thi được thực hiện bằng hình thức bốc thăm, luân phiên theo từng buổi thi; khu vực bảo quản đề thi, bài thi được giám sát liên tục theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thi chưa tiếp nhận đơn thư hay phản ánh chính thức nào về việc cán bộ coi thi để xảy ra tình trạng thí sinh trao đổi bài tại phòng thi nêu trên.

Dù vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, sẽ tiếp tục rà soát, xác minh các thông tin được phản ánh nhằm bảo đảm mọi nghi vấn đều được kiểm tra khách quan, minh bạch, góp phần bảo đảm tính công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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