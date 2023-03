Xác minh thông tin cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm hành chính công

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP Hà Nội. Ảnh chụp sáng 14-3

Trước đó, ngày 10-3, báo chí có bài viết đăng tải với nội dung "Hà Nội: Xuất hiện "Cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe " tại Trung tâm hành chính công".

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh nêu trên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không đúng quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính "Cấp đổi giấy phép lái xe" (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải; có giải pháp, biện pháp cải tiến, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương khắc phục tình trạng ùn ứ do quá tải người dân đến làm thủ tục hành chính; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20-3-2023.

Giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận: Ba Đình, Tây Hồ tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng tại khu vực xung quanh Trụ sở khu liên cơ số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La; chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh bài viết đăng tải, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi "cò mồi", chèo kéo người dân khi làm thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-3-2023.

UBND TP Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND thành phố tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính, ưu tiên hình thức kiểm tra đột xuất tại các đơn vị có số lượng dịch vụ công lớn, thường xuyên có nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức, báo chí.