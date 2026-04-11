Xác minh sự việc tài xế taxi hành hung khách hàng sau khi bị phản ánh thái độ

Trước đó, vào chiều nay 10-4, tại khu vực trước một siêu thị điện máy trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ xô xát giữa một tài xế taxi và hai hành khách.

Tài xế taxi có hành vi hành hung khách hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc hai hành khách không hài lòng với thái độ phục vụ của tài xế. Sau đó, giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc căng thẳng, tài xế đã cầm gạch tấn công hành khách.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo lực của tài xế taxi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.