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Xác minh cơ sở làm khâu nhục Lạng Sơn chỉ có cục xương, bì lợn

Minh Tuệ
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Đoàn kiểm tra phường Long Biên vào cuộc xác minh sau phản ánh khách hàng mua khâu nhục Lạng Sơn qua mạng xã hội nhưng bên trong chủ yếu là xương chân giò, bì lợn.

Ngày 20/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Long Biên, Hà Nội cho biết, tổ công tác đang đi kiểm tra sau phản ánh về cơ sở sản xuất khâu nhục Lạng Sơn đóng trên địa bàn.

Theo lãnh đạo phường Long Biên, cơ sở này không đăng ký kinh doanh trên địa bàn phường. Tuy nhiên, ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND phường Long Biên chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành, gồm công an, quản lý thị trường phối hợp xác minh.

Liên quan vụ việc, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh phản ánh về sản phẩm khâu nhục đóng hộp được quảng bá, kinh doanh trên không gian mạng.

Xác minh khâu nhục Lạng Sơn nghi vấn xương chân giò và bì lợn trong sản phẩm - Ảnh 1.

Bao bì sản phẩm Bát Khâu Nhục sử dụng tên gọi Thất Khê, Lạng Sơn và in biểu trưng OCOP 4 sao, hiện đang được cơ quan chức năng xác minh

Theo chỉ đạo, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, nhất là gian lận thương mại, mạo danh xuất xứ và kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản Nguyễn Hạc đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc mua sản phẩm Bát Khâu Nhục Lạng Sơn đóng hộp nhưng sau khi nhận hàng, người mua không thể liên hệ với người bán.

Cùng với đó, nhiều người tiêu dùng phản ánh việc đặt mua khâu nhục Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn qua mạng nhưng khi mở hộp, sản phẩm bên trong chủ yếu là xương chân giò, móng giò và bì lợn, không như kỳ vọng về món đặc sản được quảng bá.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ và việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê, Lạng Sơn để kinh doanh.

Tags

khâu nhục

Long Biên

Hà Nội

Lạng Sơn

gian lận thương mại

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