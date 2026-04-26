HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xác minh clip nữ du khách ngồi vắt vẻo trên capo ô tô đang chạy ở Nha Trang

Phùng Quang |

Hình ảnh một nữ du khách nước ngoài ngồi trên nắp ca pô ô tô đang chạy giữa đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc.

Ngày 26/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa ) cho biết đang trích xuất dữ liệu camera để xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nữ du khách nước ngoài ngồi trên nắp ca pô của một ô tô đang chạy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang .

Nữ du khách người nước ngoài ngồi trên nắp ca pô xe ô tô chạy trên đường Trần Phú.

Trước đó, trên TikTok xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc ô tô di chuyển trên đường Trần Phú, trong khi một nữ du khách nước ngoài ngồi trên nắp ca pô . Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã gây bức xúc trong dư luận, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm.

Thời gian gần đây, tại khu vực Nha Trang liên tiếp xảy ra các trường hợp du khách nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông như: lạng lách, chạy quá tốc độ cho phép…

Trước tình hình này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài.

Trong đó, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài; đồng thời xây dựng quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý vi phạm và thực hiện các thủ tục trục xuất theo quy định.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại