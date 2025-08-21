HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xác minh clip 2 tài xế lao vào đánh nhau trên đường Võ Chí Công

Minh Tuệ |

Đội CSGT số 2 đang xác minh clip 2 người đàn ông là tài xế ô tô và xe máy bỏ xe ở đường rồi lao vào đánh nhau ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công.

Ngày 21/8, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế đánh nhau trên đường Võ Chí Công.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, đơn vị chưa nhận được thông tin trình báo. Tuy nhiên, thông qua phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị sẽ cử cán bộ, chiến sĩ xác minh, làm rõ vụ việc.

Xác minh clip tài xế đánh nhau trên đường Võ Chí Công tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hai nam tài xế lao vào đánh nhau tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi lao vào đánh nhau ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội).

Theo nội dung đoạn clip, 2 tài xế cùng di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân. Đến khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công, người lái xe máy mặc áo màu xám và nam tài xế ô tô dừng xe giữa ngã tư, lao vào đánh nhau.

Tài xế ô tô bị người đàn ông đi xe máy đánh nhiều phát vào mặt, đầu... tỏ ra khá choáng váng.

Đoạn clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ thái độ bất bình với cách hành xử của cả hai tài xế. Một số bình luận cho rằng, nếu xảy ra va chạm , hai người có thể thương lượng đền bù hoặc gọi công an đến giải quyết.

