Xác lập kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai bằng lăng xoay tự động độc nhất vô nhị

Huỳnh Thủy |

Chậu bonsai bằng lăng được xác lập kỷ lục Việt Nam không chỉ tạo ấn tượng nhờ dáng thế cổ thụ độc đáo mà còn bởi chậu xoay tự động “có một không hai”.

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai bằng lăng xoay tự động độc nhất vô nhị- Ảnh 1.

Ngày 2/11, tại phường Tân An (Đắk Lắk﻿), Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam﻿ đã công bố và trao kỷ lục “Chậu cây bonsai bằng lăng tích hợp hệ thống xoay tự động bằng động cơ điện lớn nhất Việt Nam” cho nghệ nhân trẻ Trần Văn Thọ.

Tác phẩm bằng lăng trắng gần 200 năm tuổi, nặng khoảng 6 tấn, có hình dáng độc đáo tựa con rùa với chiếc đuôi nhỏ phía sau. Cây được anh Thọ phát hiện và đưa về từ nước Lào, trải qua hành trình gian nan kéo dài nhiều tuần và chi phí hàng trăm triệu đồng.

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai bằng lăng xoay tự động độc nhất vô nhị- Ảnh 2.

Theo một chuyên gia về cây cảnh, bằng lăng là loại cây có cành giòn, dễ gãy, việc tạo dáng và chăm sóc đòi hỏi kỹ năng và thời gian lớn, chỉ những người thật sự am hiểu mới có thể gìn giữ và tôn dáng được vẻ của cây cổ thụ này.

Cây được đặt trong chậu “khủng” rộng 2,8m, cao 4m (tính cả cây và chậu), tích hợp hệ thống xoay tự động bằng điện có thể điều chỉnh tốc độ và hướng xoay linh hoạt.

Đây là chậu xoay tự động đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật bonsai truyền thống và công nghệ cơ khí hiện đại.

