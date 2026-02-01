Xác định nguyên nhân thanh niên lao ô tô vào đám đông khiến 7 người bị thương

Chiều 26/2, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển ô tô tông thẳng vào đám đông sau một vụ ẩu đả tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt (Lâm Đồng). Những thông tin cùng clip liên quan vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.

Báo Người Lao Động thông tin theo kết quả điều tra ban đầu thì vào khoảng 15h ngày 25/2, đối tượng Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt) có uống rượu rồi điều khiển xe máy.

Khi chạy xe đến trước số nhà 60 Hoàng Diệu thì Quốc gặp tình huống xe trung chuyển của nhà xe Phương Trang do ông Huỳnh Duy M. (43 tuổi) lái phía trước đột ngột tấp vào lề đường đón khách. Quốc bị giật mình và ngã ra đường. Bức xúc vì bị ngã, Quốc lái xe máy chặn đầu ô tô trung chuyển để chửi bới, đánh ông M. rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, Quốc vẫn chưa hết tức tối và tiếp tục lái ô tô đến bến xe, gọi cho anh ruột - anh T.V.C. (29 tuổi, nhân viên công ty Phương Trang) để kể sự việc, thì lại gặp ông M. nên lao vào chửi bới. Tất cả lao vào can ngăn, một người quen đã điều khiển ô tô chở Quốc về.

Khi ra đến cây xăng Anh Phát trước bến xe, Quốc yêu cầu người này dừng lại để mình điều khiển xe. Thế nhưng, thanh niên này không về nhà mà lái ô tô quanh bến xe tìm ông M. Lúc này, Huỳnh Gia Huy, con ông M. cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ, 21 tuổi đến bến xe sau khi nghe tin cha bị đánh.

Thấy Quốc, Huy dùng mũ bảo hiểm đánh và cuộc ẩu đã giữa các bên đã xảy ra. Đỉnh điểm, Quốc bất ngờ vào ghế lái ô tô màu trắng, điều khiển tông vào phía đám đông ở trong cây xăng. Vụ việc khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nguy hiểm tính mạng.

Sau khi tông nhiều người gây thương tích, Quốc bỏ chạy. Lực lượng công an đã tìm thấy Quốc tại đường Đống Đa nên đưa về Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt điều tra, xử lý.

Ngày 26/2, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) và củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.