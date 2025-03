Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Dương đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong đêm, bên cạnh xe máy trên đường ĐT.747B.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 7/3, ông N.Đ.T. (SN 1981, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo biển số tỉnh Đắk Lắk lưu thông trên đường ĐT.747B theo hướng từ ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên (thuộc phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương) về hướng cầu Khánh Vân (thuộc phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên).

Khi lưu thông đến đoạn thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên) thì xảy ra tai nạn giao thông với xe máy do ông P.M.C. (SN 1967, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển đang lưu thông song song cùng chiều bên phải. Ông C. loạng choạng tay lái, va trúng xe đầu kéo và tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe đầu kéo tiếp tục lưu thông thêm một đoạn vài trăm mét thì được người dân chạy theo thông báo đã xảy ra tai nạn giao thông nên dừng xe. Sau đó, tài xế này được Công an phường Khánh Bình mời về trụ sở để làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, về một người đàn ông tử vong trên đường, bên cạnh có chiếc xe máy nghi do xảy ra va chạm với ô tô tải. Công an địa phương sau đó đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.