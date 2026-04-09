Xác định nguyên nhân khiến 86 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Cao Nguyên |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, nhiều mẫu bệnh phẩm và thực phẩm nhiễm các loại vi khuẩn gây ngộ độc cho 86 người sau khi ăn bánh mì.

Ngày 9-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm khiến 86 người nhập viện sau khi ăn bánh mì - Ảnh 1.

Một bệnh nhi nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Quốc Hùng

Theo đó, ngày 27-3, tiệm bánh mì Quốc Hùng (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, ghi nhận những ca đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này.

Các bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến ngày 1-4, tổng số trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 86 người. May mắn, không có trường hợp tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do bánh mì tại tiệm Quốc Hùng bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

UBND xã Ea Drăng đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh tiệm bánh mì Quốc Hùng; dự kiến mức phạt 80 triệu đồng.

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
