Xác định nguyên nhân khiến 86 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 9-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Một bệnh nhi nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Quốc Hùng

Theo đó, ngày 27-3, tiệm bánh mì Quốc Hùng (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, ghi nhận những ca đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này.

Các bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến ngày 1-4, tổng số trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 86 người. May mắn, không có trường hợp tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do bánh mì tại tiệm Quốc Hùng bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

UBND xã Ea Drăng đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh tiệm bánh mì Quốc Hùng; dự kiến mức phạt 80 triệu đồng.