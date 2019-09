Xác định nguyên nhân học sinh lớp 3 tử vong sau khi ngã tại cửa lớp học

Liên quan đến vụ việc, học sinh lớp 3 tử vong khi ngã xuống đất trong lúc vui chơi cùng các bạn ở trường Tiểu học Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào sáng 10/9, trong chiều cùng ngày, Công an Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo thông tin từ Công an Quảng Ninh, vào khoảng 8h ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận tin báo về việc tại trường Tiểu học Cẩm Thạch (thành phố Cẩm Phả), cháu Nguyễn Tiến T. (sinh năm 2011, trú tại tổ 4, khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả) tử vong tại lớp học.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Tiến T.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 07h10 phút cùng ngày, cháu Nguyễn Tiến T. đến lớp học tiết buổi sáng tại phòng học số 9, tầng 2 thuộc khu nhà ba tầng Trường Tiểu học Cẩm Thạch và chơi trò chơi với các bạn cùng lớp trước giờ vào học.

Trong quá trình chơi và đuổi nhau, cháu T. chạy từ trong lớp về phía cửa chính lớp học và tự ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền lớp học.

Giáo viên và học sinh trong lớp tiến hành sơ cứu và đưa cháu T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, nhưng cháu đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của cháu T. là do gãy đốt cổ.

Hiện công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Cẩm Phả tiếp tục phối hợp hoàn thiện theo quy định của pháp luật.