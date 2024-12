Ngày 17-12, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang phối hợp điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do 3 nạn nhân chở nhau cùng trên một xe máy, vào thời điểm xảy ra tai nạn đã vượt ẩu tránh một ô tô đi cùng chiều lao thẳng sang làn đường bên cạnh rồi tự ngã vào gầm xe tải đang lưu thông theo hướng từ huyện Chương Mỹ về quận Hà Đông (Hà Nội).

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h56 ngày 16-12, trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) 3 nạn nhân lứa tuổi học sinh chở nhau trên xe máy biển kiểm soát 29P1-634.xx lưu thông theo hướng Hà Nội - Hoà Bình đã bất ngờ lao sang làn đường đối diện. Đúng lúc này, xe tải biển kiểm soát 29C-776.xx lưu thông theo hướng ngược lại đã không kịp xử lý va chạm với 3 thanh, thiếu niên trên.

Tại hiện trường cho thấy, xe tải biển kiểm soát 29P1-634.xx đang chở đầy gạch đã di chuyển đúng phần đường đi sát vào làn bên phải. Còn xe máy biển kiểm soát 29P1-634.xx và 3 nạn nhân nằm gọn trong gầm xe, đuôi xe máy hướng ra phía ngoài. Va chạm đã làm 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại đưa đi cấp cứu trong tình trạng có tiên lượng rất xấu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ, Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Phòng Cảnh sát giao thông) phụ trách tuyến đường đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ quan công an xác định người điều khiển xe ô tô là anh Đỗ Viết H. (sinh năm 1984, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn 3 người trên xe máy là Phùng Xuân H. (sinh năm 2010) điều khiển chở sau Nguyễn Văn C. (sinh năm 2009) và Nguyễn Văn M (sinh năm 2010) cùng ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, (Hà Nội). Hậu quả, làm Nguyễn Văn C. tử vong tại chỗ, Phùng Xuân H. và Nguyễn Văn M. bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

