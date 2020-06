Xác định nguyên nhân 2 băng nhóm áo đen dùng "hàng nóng" hỗn chiến, gây náo loạn đường phố

Khuya ngày 28/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau gây mất an ninh trật tự.



Trước đó, khoảng 19h25’ ngày 28/6, sau khi nhận được tin báo về việc hai nhóm thanh niên đánh nhau tại số nhà 40 đường Ama Sa (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Lực lượng công an thu giữ nhiều dao, rựa mà các đối tượng dùng để đánh nhau.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 09 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chứa xăng.

Hàng chục thanh niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Khoa (SN 1988) và Thái Phi Trung (SN 1991, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nên khoảng 19h23’ ngày 28/6, Khoa đã lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Trung tại số 40 Ama Sa (phường Tự An) để đánh nhau.

Lúc này, Trung đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh lại nhóm của Khoa. Vụ hỗn chiến, làm 03 đối tượng bị thương tích nhẹ.