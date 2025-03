Ngày 20/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng đã có thông báo về việc mời tham gia thực hiện giám định chất lượng còn lại của công trình và xác định giá trị tài sản trên đất đối với công trình tại số 908 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc , (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), là Trường Mầm non ABC .

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng mời đơn vị giám định chất lượng còn lại của công trình trên đất (Trường Mầm non ABC), đồng thời xác định giá trị tài sản trên đất (Trường Mầm non ABC) tại số 908 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Công trình Trường mầm non được cấp Giấy phép xây dựng cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ nhôm) cho thuê quyền sử dụng đất.

Hiện trạng khu đất (Trường Mầm non ABC) liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ.

Khu đất có Trường Mầm non ABC trong vụ án Phan Văn Anh Vũ được tuyên trong bản án phúc thẩm số 346 ngày 13/6/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội. Từ tháng 5/2016, Phan Văn Anh Vũ đã cho Công ty TNHH I.V.C thuê khu đất trên với giá 30 triệu đồng/tháng để đầu tư xây dựng và kinh doanh Trường Mẫu giáo ABC. Lệnh kê biên của cơ quan điều tra kê biên toàn bộ số tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, xác minh trên thực tế hiện Trường Mẫu giáo ABC đang tọa lạc trên khu đất, trường hoạt động bình thường, có khoảng 200 học sinh và khoảng 40 người là cán bộ, giáo viên. Bản án chỉ tuyên giao quyền sử dụng đất mà không đề cập đến việc giải quyết đối với tài sản trên đất dẫn đến việc không thể tổ chức thi hành án giao đất trên thực tế cho UBND TP. Đà Nẵng được…

Liên quan đến khu đất này, trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã giao UBND quận Sơn Trà , Sở Xây dựng đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu để phù hợp với việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất. UBND quận Sơn Trà lập các thủ tục theo trình tự quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 để cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu từ đất “Trường mầm non” thành đất “Thương mại dịch vụ” để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng đã có văn bản gửi Công ty TNHH IVC, Sở Xây dựng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để thu thập hồ sơ bản vẽ công trình, hồ sơ quyết toán công trình, thời điểm xây dựng và thời điểm đưa công trình vào sử dụng và các hồ sơ liên quan khác (nếu có) tại khu đất diện tích 3.264m2 trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, làm cơ sở xác định giá trị còn lại trên đất.

Sở TN&MT cũng đã tổ chức họp, thống nhất về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất là 50 năm để Trung tâm Phát triển quỹ đất có cơ sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.