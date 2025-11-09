HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xác định danh tính tử thi trên sông Trường Giang

Trần Thường |

Thi thể nam giới được phát hiện trên sông Trường Giang ở Đà Nẵng được xác định là nam thanh niên 26 tuổi.

Trưa 9-11, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trên sông Trường Giang đoạn gần cầu Tam Thanh (phường Quảng Phú).

Xác định danh tính tử thi trên sông Trường Giang- Ảnh 1.

Nạn nhân được xác định là nam thanh niên 26 tuổi, trú ở địa phương

Qua xác minh, danh tính tử thi được xác định là H.N.T.G (SN 1999, trú khối phố Quý Ngọc, phường Quảng Phú).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh G. bỏ nhà đi. Qua xem xét sơ bộ bên ngoài tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Công an phường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng làm việc với gia đình người bị nạn nhưng gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và xin đem tử thi về để lo hậu sự.

Người mẹ "tí hon" vượt khó khăn sinh đôi 2 bé gái ở Phú Thọ: Bác sĩ nói mà không tin
Tags

tử thi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại