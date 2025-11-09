Xác định danh tính tử thi trên sông Trường Giang

Trưa 9-11, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trên sông Trường Giang đoạn gần cầu Tam Thanh (phường Quảng Phú).

Nạn nhân được xác định là nam thanh niên 26 tuổi, trú ở địa phương

Qua xác minh, danh tính tử thi được xác định là H.N.T.G (SN 1999, trú khối phố Quý Ngọc, phường Quảng Phú).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh G. bỏ nhà đi. Qua xem xét sơ bộ bên ngoài tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Công an phường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng làm việc với gia đình người bị nạn nhưng gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và xin đem tử thi về để lo hậu sự.