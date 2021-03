Xác định danh tính người đưa clip "CSGT đánh Youtuber" gây xôn xao dư luận

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho hay đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý từng đối tượng tương xứng với hành vi của mỗi người.

Về 2 cán bộ CSGT bị ghi hình có hành vi đánh, đá vào đầu 2 thanh niên, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh thừa nhận hành vi như vậy là sai, không đúng chuẩn mực, làm xấu hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định ngành.

Công an huyện Bình Chánh cũng đã xác định danh tính người đưa thông tin và clip "CSGT đánh Youtuber" lên mạng xã hội.

Công an huyện Bình Chánh cho biết nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép rất manh động, có hành vi chống đối, chửi bới lực lượng thi hành công vụ khi bị kiểm tra hành chính.

Clip ghi lại người mặc áo CSGT đánh 2 thanh niên với tiêu đề "CSGT đánh Youtuber"

Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động sau khi sự việc xôn xao trên mạng xã hội, 2 CSGT trong clip đã khẩn cấp giải trình. Công an huyện Bình Chánh cũng đã gấp rút xác minh vụ việc và có báo cáo ban đầu lên Ban Giám đốc Công an TP HCM.



Trong vụ việc này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cho rằng cần nhìn nhận thận trọng một cách khách quan, công bằng.

"Lực lượng CSGT, công an đã và đang rất tích cực trong việc phòng chống tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn thành phố để giữ sự bình yên cho người dân.

Việc tụ tập đông người để đua xe là hành vi xem thường pháp luật, cần phải xử lý thật nghiêm. Chưa kể, đối với hành vi độ xe, sử dụng xe không số khung, số sườn cũng cần phải làm rõ một cách khách quan"- luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nhìn nhận.

Theo luật sư Toàn, sau khi củng cố toàn bộ chứng cứ liên quan, Công an huyện Bình Chánh cần đưa ra hướng xử lý nghiêm minh đối với nhóm thanh thiếu niên đua xe, chống đối lực lượng công vụ, sử dụng xe độ trái phép.

Song song với việc này, Công an huyện Bình Chánh cũng cần có hướng xử lý đối với hành vi không đúng chuẩn của 2 cán bộ trong clip, như vậy người dân mới có cái nhìn khách quan, toàn diện.

Chiếc xe độ của nhóm thanh thiếu niên

Hai chiến sĩ CSGT Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh giải trình như sau: Lúc 15 giờ 30 ngày 27-3, Công an huyện Bình Chánh nhận được thông tin một số thanh thiếu niên tụ tập đua xe ở khu vực ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Sau đó, tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ đến xác minh, xử lý theo tin báo của người dân.

Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô, gây mất an ninh trật tự nên kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm này chống đối, rú ga bỏ chạy và lao xuống ruộng.

Lúc này, hai CSGT đuổi theo, khống chế và yêu cầu nhiều người ngồi xuống đất nhưng những người này văng tục, có lời nói xúc phạm, thách thức. Hai CSGT yêu cầu nhóm thanh niên ngồi im nhưng những người này tiếp tục lăng mạ, thách thức.

Do thiếu kềm chế nên 2 CSGT đã có hành vi đánh, đá vào đầu 2 thanh niên và bị một người ngồi trong ôtô ghi hình tung lên mạng internet.

Trong sự việc này, lực lượng chức năng đã đưa 14 thanh thiếu niên, 11 xe máy về trụ sở Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh). Sau đó, Công an xã Tân Nhựt tạm giữ 5 xe không có giấy tờ (trong đó một xe không số khung, số máy, không biển số) và trả 6 xe.

Công an huyện Bình Chánh cho biết nhóm thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập đông người, đưa xe đưa lên kênh Youtube SCBC. Các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi của nhóm thanh thiếu niên cũng như xem xét hành động đánh, đá của 2 CSGT đối với 2 thanh niên trong nhóm.