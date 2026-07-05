Xác định cặp tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026: Pháp "đại chiến" đội đương kim hạng tư thế giới

2 trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 đều được giải quyết trong 90 phút thi đấu chính thức. Maroc tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Canada. Còn đội tuyển Pháp vượt qua Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Mbappe trên chấm 11m.
Pháp và Maroc sẽ là cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2026. Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ. 4 năm trước, 2 đội bóng này cũng từng chạm trán ở bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp đã thắng với tỉ số 2-0.
Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
5/7
00h00
Canada 0-3 Maroc
NRG Stadium, Houston
5/7
04h00
Paraguay 0-1 Pháp
Lincoln Financial Field, Philadelphia
6/7
03h00
Brazil vs Na Uy
MetLife Stadium, East Rutherford
6/7
07h00
Mexico vs Anh
Estadio Azteca, Mexico City
7/7
02h00
Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
AT&T Stadium, Arlington
7/7
07h00
Mỹ vs Bỉ
Lumen Field, Seattle
7/7
23h00
Argentina vs Ai Cập
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
8/7
03h00
Thụy Sĩ vs Colombia
BC Place, Vancouver