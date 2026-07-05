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Xác định cặp tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026: Pháp "đại chiến" đội đương kim hạng tư thế giới

KDH
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Thông tin mới nhất về nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

2 trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 đều được giải quyết trong 90 phút thi đấu chính thức. Maroc tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Canada. Còn đội tuyển Pháp vượt qua Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Mbappe trên chấm 11m.

Xác định cặp tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026: Pháp "đại chiến" đội đương kim hạng tư thế giới - Ảnh 1.

Mbappe mang về chiến thắng cho Pháp

Pháp và Maroc sẽ là cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2026. Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ. 4 năm trước, 2 đội bóng này cũng từng chạm trán ở bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp đã thắng với tỉ số 2-0.

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Xác định cặp tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026: Pháp "đại chiến" đội đương kim hạng tư thế giới - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

5/7

00h00

Canada 0-3 Maroc

NRG Stadium, Houston

5/7

04h00

Paraguay 0-1 Pháp

Lincoln Financial Field, Philadelphia

6/7

03h00

Brazil vs Na Uy

MetLife Stadium, East Rutherford

6/7

07h00

Mexico vs Anh

Estadio Azteca, Mexico City

7/7

02h00

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

AT&T Stadium, Arlington

7/7

07h00

Mỹ vs Bỉ

Lumen Field, Seattle

7/7

23h00

Argentina vs Ai Cập

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

8/7

03h00

Thụy Sĩ vs Colombia

BC Place, Vancouver

"Đệ tứ anh hào" thể hiện bản lĩnh thép, giành tấm vé tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026
Tags

World Cup

world cup 2026

pháp

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