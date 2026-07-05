Xác định cặp tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026: Pháp "đại chiến" đội đương kim hạng tư thế giới

Thông tin mới nhất về nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

2 trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 đều được giải quyết trong 90 phút thi đấu chính thức. Maroc tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Canada. Còn đội tuyển Pháp vượt qua Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Mbappe trên chấm 11m.

Mbappe mang về chiến thắng cho Pháp

Pháp và Maroc sẽ là cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2026. Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ. 4 năm trước, 2 đội bóng này cũng từng chạm trán ở bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp đã thắng với tỉ số 2-0.

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026