"Đệ tứ anh hào" thể hiện bản lĩnh thép, giành tấm vé tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026

Vượt qua thời khắc khó khăn, đội tuyển Maroc đã lần thứ hai liên tiếp có mặt tại vòng tứ kết World Cup.

4 năm trước, Maroc giành hạng tư chung cuộc tại World Cup 2022. Tới World Cup 2026, đội bóng châu Phi vẫn cho thấy bản lĩnh suốt từ vòng bảng tới vòng 1/16 qua những cuộc đối đầu với Brazil hay Hà Lan. Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Canada đang có những lần đầu tiên. Họ có lần đầu giành 1 trận thắng, lần đầu lọt vào vòng 1/16 và lần đầu góp mặt ở vòng 1/8.

Dù là đội bóng giàu kinh nghiệm hơn, Maroc trải qua những phút đầu tiên không hề dễ dàng trong cuộc so tài trên SVĐ Houston. Đương kim “Đệ tứ anh hào” kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại không tạo được sức ép đủ lớn về phía khung thành đối phương.

Thủ môn Bounou liên tục phải trổ tài cản phả, cứu cho Maroc thoát khỏi bàn thua trước các pha dứt điểm của Jonathan David và Oluwaseyi.

Thủ môn Bounou cứu thua cho Maroc

Mọi thứ càng khó khăn hơn cho Maroc khi tiền đạo chủ lực Saibari buộc phải rời sân ở phút 22 vì chấn thương. Cầu thủ đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026 nhường chỗ cho Rahimi.

Nhưng trong nửa sau hiệp một, Maroc đã dần kiểm soát được tình hình. Họ không còn để cho chủ nhà Canada liên tục khai thác vào các khoảng trống nữa. Thế trận trở nên bế tắc khi 2 đội thi đấu chặt chẽ, hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Bước vào hiệp hai, tuyển Canada muốn tăng tốc để tìm bàn thắng. Cơ hội suýt đến với đội chủ nhà khi Ounahi bên phía Maroc để mất bóng và Oluwaseyi cùng Jonathan David cướp bóng xâm nhập vòng cấm. Đáng tiếc, các hậu vệ Maroc đã kịp lui về cản phá.

Chỉ 2 phút sau, Canada nhận bàn thua. Ngay trong tình huống dứt điểm đầu tiên ở hiệp hai, Maroc khai thông thế bế tắc. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Hakimi thực hiện cú đưa bóng sệt chính xác về tuyến hai cho Ounahi ở rìa vòng cấm. Ounahi dứt điểm một chạm đầy hiểm hóc đưa bóng đi qua một rừng chân, đánh bại thủ môn, mở tỉ số 1-0.

Ounahi ghi bàn mở tỉ số cho Maroc

Ounahi mở tỉ số trận đấu

Canada vùng lên mạnh mẽ. Đội chủ nhà pressing rất quyết liệt ngay từ bên phần sân đối phương. Chỉ có điều, bao nhiều lần cướp được bóng, Canada lại phung phí bằng những tình huống xử lý vội vàng và thiếu chính xác.

Phút 82, đội hình dâng cao của Canada bị trừng phạt bằng pha phản công chớp nhoáng. Brahim Diaz băng xuống nhận bóng và trả lại vừa tầm để Ounahi sút bóng "cháy lưới", nhân đôi cách biệt cho Maroc. Dấu chấm hết cho hi vọng của Canada đến ở khoảng thời gian bù giờ. Rahimi dễ dàng ghi bàn trong tình huống lên bóng nhanh, ấn định tỉ số 3-0.

Ounahi nâng tỉ số lên 2-0

Maroc giành chiến thắng xứng đáng

Chiến thắng thuyết phục giúp đội tuyển Maroc có lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại vòng tứ kết World Cup. Đội bóng châu Phi ngày càng thể hiện được bản lĩnh đáng gờm tại đấu trường đỉnh cao của bóng đá thế giới. Đối thủ của Maroc tại tứ kết là đội thắng trong cặp đấu Pháp vs Paraguay.

Kết quả: Canada 0-3 Maroc

Bàn thắng

Maroc: Ounahi 50’, 82', Rahimi 90+8'

Đội hình ra sân

Canada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Jonathan David, Oluwaseyi

Maroc: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari