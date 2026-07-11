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Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026: Mbappe "đại chiến" Yamal

Chewy
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2 cái tên đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2026 đã được xác định.

Cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026 là Pháp vs Tây Ban Nha. 2 đội đã vượt qua vòng tứ kết theo những kịch bản rất khác nhau. Pháp dù bỏ lỡ một quả penalty nhưng vẫn thắng thuyết phục 2-0 nhờ các bàn thắng của Mbappe và Dembele. Còn Tây Ban Nha phải khá vất vả mới thắng 2-1 trước Bỉ nhờ pha bắt bóng lỗi của thủ môn Lammens tạo điều kiện cho Merino ghi bàn quyết định.

Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026: Mbappe "đại chiến" Yamal - Ảnh 1.

Mbappe và Yamal - 2 cầu thủ cạnh tranh quyết liệt trong màu áo Real Madrid và Barcelona - sẽ có màn so tài ở cấp độ ĐTQG. Yamal đã cùng Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở 2 trận đối đầu gần nhất. Liệu rằng lần này Mbappe có thể thay đổi cục diện?

Highlight Pháp vs Maroc

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

Sân vận động

15/7

02h00

Pháp vs Tây Ban Nha

Dallas Stadium

16/7

02h00

Na Uy/Anh vs Argentina/Thụy Sĩ

Atlanta Stadium

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

10/7

03h00

Pháp 2-0 Maroc

Gillette Stadium

11/7

02h00

Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

SoFi Stadium

12/7

04h00

Na Uy vs Anh

Hard Rock Stadium

12/7

08h00

Argentina vs Thụy Sĩ

Arrowhead Stadium

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World Cup

world cup 2026

Mbappe

Tây Ban Nha

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