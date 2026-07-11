Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026: Mbappe "đại chiến" Yamal

2 cái tên đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2026 đã được xác định.

Cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026 là Pháp vs Tây Ban Nha. 2 đội đã vượt qua vòng tứ kết theo những kịch bản rất khác nhau. Pháp dù bỏ lỡ một quả penalty nhưng vẫn thắng thuyết phục 2-0 nhờ các bàn thắng của Mbappe và Dembele. Còn Tây Ban Nha phải khá vất vả mới thắng 2-1 trước Bỉ nhờ pha bắt bóng lỗi của thủ môn Lammens tạo điều kiện cho Merino ghi bàn quyết định.

Mbappe và Yamal - 2 cầu thủ cạnh tranh quyết liệt trong màu áo Real Madrid và Barcelona - sẽ có màn so tài ở cấp độ ĐTQG. Yamal đã cùng Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở 2 trận đối đầu gần nhất. Liệu rằng lần này Mbappe có thể thay đổi cục diện?

Highlight Pháp vs Maroc

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu Sân vận động 15/7 02h00 Pháp vs Tây Ban Nha Dallas Stadium 16/7 02h00 Na Uy/Anh vs Argentina/Thụy Sĩ Atlanta Stadium

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026