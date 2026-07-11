Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026: Mbappe "đại chiến" Yamal

Cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026 là Pháp vs Tây Ban Nha. 2 đội đã vượt qua vòng tứ kết theo những kịch bản rất khác nhau. Pháp dù bỏ lỡ một quả penalty nhưng vẫn thắng thuyết phục 2-0 nhờ các bàn thắng của Mbappe và Dembele. Còn Tây Ban Nha phải khá vất vả mới thắng 2-1 trước Bỉ nhờ pha bắt bóng lỗi của thủ môn Lammens tạo điều kiện cho Merino ghi bàn quyết định.
Mbappe và Yamal - 2 cầu thủ cạnh tranh quyết liệt trong màu áo Real Madrid và Barcelona - sẽ có màn so tài ở cấp độ ĐTQG. Yamal đã cùng Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở 2 trận đối đầu gần nhất. Liệu rằng lần này Mbappe có thể thay đổi cục diện?
Highlight Pháp vs Maroc
Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026
|
Ngày
|
Giờ
|
Cặp đấu
|
Sân vận động
|
15/7
|
02h00
|
Pháp vs Tây Ban Nha
|
Dallas Stadium
|
16/7
|
02h00
|
Na Uy/Anh vs Argentina/Thụy Sĩ
|
Atlanta Stadium
Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
10/7
03h00
Pháp 2-0 Maroc
Gillette Stadium
11/7
02h00
Tây Ban Nha 2-1 Bỉ
SoFi Stadium
12/7
04h00
Na Uy vs Anh
Hard Rock Stadium
12/7
08h00
Argentina vs Thụy Sĩ
Arrowhead Stadium