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Highlights Tây Ban Nha vs Bỉ: "Thần tài" lại xuất hiện đưa Tây Ban Nha vào bán kết World Cup

KDH
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Xem lại video bàn thắng trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026.

Highlights trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ

Phút 30: Fabian Ruiz mở tỉ số cho Tây Ban Nha


Highlights Tây Ban Nha vs Bỉ: "Thần tài" lại xuất hiện đưa Tây Ban Nha vào bán kết World Cup - Ảnh 2.

Phút 41: De Ketelaere gỡ hòa 1-1 cho Bỉ

Phút 88: "Thần tài" Merino ấn định tỉ số 2-1

Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

Bàn thắng

Tây Ban Nha: Fabian Ruiz 30, Merino 88'

Bỉ: De Ketelaere 41'

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro, Fabian Ruiz, Rodri, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal

Bỉ: Courtois, Ngoy, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Raskin, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere

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world cup 2026

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bỉ

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