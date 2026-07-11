Highlights trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ
Phút 30: Fabian Ruiz mở tỉ số cho Tây Ban Nha
Phút 41: De Ketelaere gỡ hòa 1-1 cho Bỉ
Phút 88: "Thần tài" Merino ấn định tỉ số 2-1
Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ
Bàn thắng
Tây Ban Nha: Fabian Ruiz 30, Merino 88'
Bỉ: De Ketelaere 41'
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro, Fabian Ruiz, Rodri, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal
Bỉ: Courtois, Ngoy, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Raskin, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere