Trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 02h00 ngày 11/7, thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ





Nhánh thi đấu World Cup: Đội thắng trong trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ gặp Pháp tại bán kết World Cup 2026.

Thông tin trước trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ

Phong độ tại World Cup 2026

Tây Ban Nha: Thắng 4, hòa 1, ghi được 9 bàn thắng và nhận 0 bàn thua

Bỉ: Thắng 3, hòa 2, ghi được 13 bàn thắng và nhận 5 bàn thua

Chân sút hàng đầu

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal - 4 bàn

Bỉ: Romelu Lukaku - 3 bàn, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans, Leandro Trossard - 2 bàn

Thành tích đối đầu

5 trận gần nhất giữa 2 đội, Tây Ban Nha toàn thắng

Dự đoán của chuyên gia

Chuyên gia của trang Sports Illustrated: "Mặc dù là một cường quốc bóng đá, thành tích của Tây Ban Nha tại World Cup kể từ sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2010 lại khá đáng thất vọng. Sau khi bị loại ở vòng bảng năm 2014, đội tuyển Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng 1/8 trong hai kỳ World Cup gần đây nhất.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã hoàn toàn khác dưới thời Luis de la Fuente. Chiến dịch vô địch Euro 2024 xuất sắc là điểm sáng nhất cho đến nay, nhưng viễn cảnh giành được chức vô địch World Cup lần thứ hai sẽ còn vượt xa thành tích đó. Giấc mơ đang ngày càng đến gần hiện thực.

Tây Ban Nha chưa nhận bàn thua nào từ đầu World Cup

La Roja đang có phong độ đáng kinh ngạc và đội tuyển Bỉ hiểu rằng sự hoàn hảo là điều kiện cần thiết để vượt qua thử thách vào thứ Sáu. Dù còn những thiếu sót, "binh đoàn quỷ đỏ" đang sở hữu hàng công đạt phong độ cao. Nếu có thể củng cố hàng phòng ngự, họ sẽ gây khó khăn cho Tây Ban Nha.

Nhưng cuối cùng, Tây Ban Nha vẫn sẽ đi tiếp".

Dự đoán tỉ số: Tây Ban Nha 2-0 Bỉ