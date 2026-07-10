Diễn biến trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ
Nhánh thi đấu World Cup: Đội thắng trong trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ gặp Pháp tại bán kết World Cup 2026.
Thông tin trước trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ
Phong độ tại World Cup 2026
Tây Ban Nha: Thắng 4, hòa 1, ghi được 9 bàn thắng và nhận 0 bàn thua
Bỉ: Thắng 3, hòa 2, ghi được 13 bàn thắng và nhận 5 bàn thua
Chân sút hàng đầu
Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal - 4 bàn
Bỉ: Romelu Lukaku - 3 bàn, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans, Leandro Trossard - 2 bàn
Thành tích đối đầu
5 trận gần nhất giữa 2 đội, Tây Ban Nha toàn thắng
Dự đoán của chuyên gia
Chuyên gia của trang Sports Illustrated: "Mặc dù là một cường quốc bóng đá, thành tích của Tây Ban Nha tại World Cup kể từ sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2010 lại khá đáng thất vọng. Sau khi bị loại ở vòng bảng năm 2014, đội tuyển Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng 1/8 trong hai kỳ World Cup gần đây nhất.
Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã hoàn toàn khác dưới thời Luis de la Fuente. Chiến dịch vô địch Euro 2024 xuất sắc là điểm sáng nhất cho đến nay, nhưng viễn cảnh giành được chức vô địch World Cup lần thứ hai sẽ còn vượt xa thành tích đó. Giấc mơ đang ngày càng đến gần hiện thực.
La Roja đang có phong độ đáng kinh ngạc và đội tuyển Bỉ hiểu rằng sự hoàn hảo là điều kiện cần thiết để vượt qua thử thách vào thứ Sáu. Dù còn những thiếu sót, "binh đoàn quỷ đỏ" đang sở hữu hàng công đạt phong độ cao. Nếu có thể củng cố hàng phòng ngự, họ sẽ gây khó khăn cho Tây Ban Nha.
Nhưng cuối cùng, Tây Ban Nha vẫn sẽ đi tiếp".
Dự đoán tỉ số: Tây Ban Nha 2-0 Bỉ