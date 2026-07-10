Messi đá penalty tệ nhất World Cup, nhưng ai thay anh bây giờ?

Messi đã đá hỏng tới 2 quả penalty tại World Cup 2026.

Lần đầu tiên có một cầu thủ sút hỏng 2 quả penalty trong một kỳ World Cup. Trùng hợp thay, người lập kỷ lục buồn ấy lại cũng là chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup: Lionel Messi.

Messi là cầu thủ được đá penalty nhiều nhất lịch sử World Cup – 8 lần. Anh đồng thời là người hỏng ăn nhiều nhất – 4 lần. Tỉ lệ thành công của El Pulga chỉ đạt vỏn vẹn 50%.

Messi đã bỏ lỡ 2 quả penalty tại World Cup 2026

Một câu hỏi được đặt ra: Nếu tỉ lệ thành công thấp như vậy, tại sao đội tuyển Argentina không chọn một người khác thay thế Messi thực hiện các quả penalty?

Đầu tiên, hãy nhìn vào yếu tố khách quan. Tính đến hết trận đấu Pháp vs Maroc, World Cup 2026 chứng kiến 60 quả penalty. Chỉ 39 lần các cầu thủ thực hiện thành công và 21 lần thất bại. Tỉ lệ hỏng ăn lên tới 35% là cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

"Hiện đang diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang. Chắc chắn việc ghi bàn từ chấm phạt đền bây giờ khó hơn nhiều. Lý do là các thủ môn bây giờ to lớn hơn, khỏe mạnh hơn", cựu tiền vệ cánh của đội tuyển Scotland, Pat Nevin nhận định.

Mbappe cũng đã thất bại trên chấm 11m

"Nếu thủ môn di chuyển đúng hướng, bạn phải sút bóng vào góc khung thành với tốc độ cao, nhưng ngay cả khi đó bóng vẫn có thể bị cản phá. Một quả phạt đền tốt không còn là điều chắc chắn nữa, vì vậy người thực hiện phải tìm những cách khác. Họ cần cố gắng đánh lừa thủ môn, nhưng khi đó sẽ có sự lưỡng lự.

Dĩ nhiên các thủ môn có dữ liệu, họ biết các cầu thủ sẽ làm gì trên chấm 11m, thói quen sút penalty là điều không thể che giấu. Luôn có một cuộc chiến không ngừng nghỉ để tìm ra cách giành lợi thế”.

Không chỉ Messi, ngay cả một chuyên gia sút penalty như Mbappe cũng đã đá hỏng. Quả phạt đền của Mbappe trong trận gặp Maroc thậm chí còn bị thủ môn Bounou bắt gọn.

Tiếp theo, hãy nhìn vào đội tuyển Argentina. Messi đã đảm nhận nhiệm vụ sút penalty liên tục trong một thời gian dài. Trước khi hỏng ăn 2 quả penalty tại World Cup 2026, El Pulga từng liên tiếp thành công trên chấm 11m tại các trận tứ kết, bán kết và chung kết World Cup 2022.

Các đồng đội ở đội tuyển Argentina vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho người đội trưởng. Theo HLV Scaloni tiết lộ, ông không chọn người đá penalty mà để các học trò tự quyết định với nhau. Và toàn đội lựa chọn Messi.

Nhưng ở một giải đấu mà mọi thứ có thay đổi chỉ sau một pha bóng như World Cup, sẽ là không thừa nếu như HLV Scaloni tính toán đến những phương án dự phòng.

Tại vòng bảng World Cup 2026, trong trận đấu mà Messi ngồi dự bị, Lautaro Martínez đã ghi 1 bàn cho Argentina từ quả 11m. Tính đến nay, Lautaro Martínez đã thực hiện 3 quả penalty trong màu áo ĐTQG và đều thành công. Ngoài ra, Julian Alvarez và Enzo Fernandez cũng thường xuyên đá 11m ở cấp độ CLB và đạt tỉ lệ vào khá cao.

Messi sẽ trao lại trọng trách cho Lautaro Martínez ở những trận đấu tới?

Bản thân Messi, người luôn đặt thành công của tập thể lên cao nhất, có lẽ cũng sẽ dần cân nhắc đến việc đề nghị một đồng đội khác đảm nhận việc thực hiện quả 11m. Đó không phải sự né tránh trách nhiệm, mà là tính toán để tăng khả năng chiến thắng cho đội nhà.

Dẫu sao, việc mạnh dạn linh hoạt thay đổi để thích nghi với trận đấu cũng luôn là điểm mạnh của Messi. Một cầu thủ sẵn lòng từ vị trí cao nhất hàng công lùi xuống giữa sân rồi lại dạt sang cánh phải, từ vai trò ghi bàn trở thành người kiến tạo, sẽ không có vấn đề gì nếu như giao nhiệm vụ đá penalty cho một người khác.