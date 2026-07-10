"Vua kiến tạo" đội tuyển Pháp bất ngờ bị "cấm" ăn mừng với đồng đội

Michael Olise đã không thể ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội.

Tình huống hài hước diễn ra sau khi Dembele ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Pháp trong trận đấu với Maroc. Trong khi các đồng đội đang ôm nhau và tạo ra một vòng tròn ở bên ngoài đường biên dọc, tiền vệ Michael Olise cũng chạy đến chung vui. Nhưng anh bất ngờ bị thủ môn dự bị Brice Samba chặn lại.

Brice Samba lo ngại nếu như tất cả các cầu thủ Pháp rời khỏi sân để ăn mừng, phía Maroc có thể thực hiện một tình huống giao bóng nhanh và ghi bàn. Chính vì thế, thủ thành này đã yêu cầu Olise ở lại bên phía phần sân Maroc để đối phương không thể giao bóng.

Brice Samba ngăn Michael Olise ăn mừng cùng toàn đội

Điều luật FIFA quy định quả giao bóng được thực hiện khi: "Tất cả các cầu thủ, trừ cầu thủ thực hiện cú đá giao bóng, phải ở trong phần sân của mình". Nhìn vào tình huống ăn mừng của đội tuyển Pháp khi gần như cả đội đã đứng ra phía ngoài đường biên, trọng tài sẽ chưa cho phép Maroc giao bóng.

Tuy nhiên, sự lo xa của Samba cũng không thừa bởi trong một đấu trường như World Cup, phải tính toán đến mọi khả năng. Chính HLV Deschamps khi ăn mừng cũng các học trò cũng không quên để mắt quan sát nhằm tránh nguy cơ đối thủ có cơ hội thực hiện quả giao bóng nhanh.

Michael Olise (áo xanh) đang "Vua kiến tạo" tại World Cup 2026 với 5 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn

Với chiến thắng 2-0 trước Maroc, đội tuyển Pháp đã có mặt tại bán kết World Cup 2026. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Tây Ban Nha vs Bỉ.