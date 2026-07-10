  Về trang chủ

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Mbappe lại vượt qua Messi, xuất hiện nhân tố mới

Chewy
|

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 tiếp tục diễn biến đầy kịch tính.

Với bàn thắng vào lưới Maroc, Mbappe đã chiếm lấy ngôi đầu từ tay Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp cùng có 8 bàn thắng như El Pulga nhưng nhỉnh hơn về số đường kiến tạo.

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Mbappe lại vượt qua Messi, xuất hiện nhân tố mới - Ảnh 1.

Mbappe lại tiếp tục gọi, liệu Messi có trả lời?

Xếp sau Mbappe và Messi là Haaland với 7 bàn. Vị trí thứ tư thuộc về Harry Kane với 6 pha lập công. Đáng chú ý, Dembele cũng đã nâng thành tích lên thàng 5 bàn thắng.

Dù vẫn còn kém 3 bàn so với nhóm dẫn đầu, Dembele vẫn là nhân tố được đánh giá có khả năng bứt phá nếu xuất hiện cơ hội. Còn nhớ tại vòng bảng, chân sút thuộc biên chế PSG từng lập hat-trick vào lưới chỉ trong vòng 26 phút.

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Mbappe lại vượt qua Messi, xuất hiện nhân tố mới - Ảnh 2.
Highlights Pháp vs Maroc: Mbappe và Dembele đồng loạt lập siêu phẩm
Tags

World Cup

world cup 2026

Messi

Mbappe

Harry Kane

Haaland

Dembele

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại