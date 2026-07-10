Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Mbappe lại vượt qua Messi, xuất hiện nhân tố mới

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 tiếp tục diễn biến đầy kịch tính.

Với bàn thắng vào lưới Maroc, Mbappe đã chiếm lấy ngôi đầu từ tay Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp cùng có 8 bàn thắng như El Pulga nhưng nhỉnh hơn về số đường kiến tạo.

Mbappe lại tiếp tục gọi, liệu Messi có trả lời?

Xếp sau Mbappe và Messi là Haaland với 7 bàn. Vị trí thứ tư thuộc về Harry Kane với 6 pha lập công. Đáng chú ý, Dembele cũng đã nâng thành tích lên thàng 5 bàn thắng.

Dù vẫn còn kém 3 bàn so với nhóm dẫn đầu, Dembele vẫn là nhân tố được đánh giá có khả năng bứt phá nếu xuất hiện cơ hội. Còn nhớ tại vòng bảng, chân sút thuộc biên chế PSG từng lập hat-trick vào lưới chỉ trong vòng 26 phút.