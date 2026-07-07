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Xác định 3 cặp đấu tứ kết World Cup 2026: Châu Âu thể hiện sức mạnh, chiếm 5/6 suất

KDH
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Các đại diện châu Âu thi đấu thành công tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Những thất bại của Đức rồi Hà Lan ở vòng 1/16 tưởng như sẽ mở đầu cho một kỳ World Cup mà các đại diện châu Âu. Nhưng tại vòng 1/8, các đội bóng đến từ lục địa già đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh.

Xác định 3 cặp đấu tứ kết World Cup 2026: Châu Âu thể hiện sức mạnh, chiếm 5/6 suất - Ảnh 1.

Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha

Sau khi tuyển Anh vượt qua chủ nhà Mexico, đến lượt Bỉ đánh bại chủ nhà Mỹ với tỉ số 4-1 đầy thuyết phục. Ở cặp đấu còn lại trong ngày 7/7 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia. Tính đến thời điểm này, 5/6 đội lọt vào tứ kết là đại diện đến từ châu Âu.

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Xác định 3 cặp đấu tứ kết World Cup 2026: Châu Âu thể hiện sức mạnh, chiếm 5/6 suất - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

5/7

00h00

Canada 0-3 Maroc

NRG Stadium, Houston

5/7

04h00

Paraguay 0-1 Pháp

Lincoln Financial Field, Philadelphia

6/7

03h00

Brazil 1-2 Na Uy

MetLife Stadium, East Rutherford

6/7

07h00

Mexico 2-3 Anh

Estadio Azteca, Mexico City

7/7

02h00

Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha

AT&T Stadium, Arlington

7/7

07h00

Mỹ 1-4 Bỉ

Lumen Field, Seattle

7/7

23h00

Argentina vs Ai Cập

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

8/7

03h00

Thụy Sĩ vs Colombia

BC Place, Vancouver


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