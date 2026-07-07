Xác định 3 cặp đấu tứ kết World Cup 2026: Châu Âu thể hiện sức mạnh, chiếm 5/6 suất

Những thất bại của Đức rồi Hà Lan ở vòng 1/16 tưởng như sẽ mở đầu cho một kỳ World Cup mà các đại diện châu Âu. Nhưng tại vòng 1/8, các đội bóng đến từ lục địa già đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh.
Sau khi tuyển Anh vượt qua chủ nhà Mexico, đến lượt Bỉ đánh bại chủ nhà Mỹ với tỉ số 4-1 đầy thuyết phục. Ở cặp đấu còn lại trong ngày 7/7 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia. Tính đến thời điểm này, 5/6 đội lọt vào tứ kết là đại diện đến từ châu Âu.
Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
5/7
00h00
Canada 0-3 Maroc
NRG Stadium, Houston
5/7
04h00
Paraguay 0-1 Pháp
Lincoln Financial Field, Philadelphia
6/7
03h00
Brazil 1-2 Na Uy
MetLife Stadium, East Rutherford
6/7
07h00
Mexico 2-3 Anh
Estadio Azteca, Mexico City
7/7
02h00
Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha
AT&T Stadium, Arlington
7/7
07h00
Mỹ 1-4 Bỉ
Lumen Field, Seattle
7/7
23h00
Argentina vs Ai Cập
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
8/7
03h00
Thụy Sĩ vs Colombia
BC Place, Vancouver