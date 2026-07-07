Xác định 3 cặp đấu tứ kết World Cup 2026: Châu Âu thể hiện sức mạnh, chiếm 5/6 suất

Các đại diện châu Âu thi đấu thành công tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Những thất bại của Đức rồi Hà Lan ở vòng 1/16 tưởng như sẽ mở đầu cho một kỳ World Cup mà các đại diện châu Âu. Nhưng tại vòng 1/8, các đội bóng đến từ lục địa già đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh.

Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha

Sau khi tuyển Anh vượt qua chủ nhà Mexico, đến lượt Bỉ đánh bại chủ nhà Mỹ với tỉ số 4-1 đầy thuyết phục. Ở cặp đấu còn lại trong ngày 7/7 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia. Tính đến thời điểm này, 5/6 đội lọt vào tứ kết là đại diện đến từ châu Âu.

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu SVĐ 5/7 00h00 Canada 0-3 Maroc NRG Stadium, Houston 5/7 04h00 Paraguay 0-1 Pháp Lincoln Financial Field, Philadelphia 6/7 03h00 Brazil 1-2 Na Uy MetLife Stadium, East Rutherford 6/7 07h00 Mexico 2-3 Anh Estadio Azteca, Mexico City 7/7 02h00 Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha AT&T Stadium, Arlington 7/7 07h00 Mỹ 1-4 Bỉ Lumen Field, Seattle 7/7 23h00 Argentina vs Ai Cập Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 8/7 03h00 Thụy Sĩ vs Colombia BC Place, Vancouver



