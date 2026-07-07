Nhận điểm số thấp gần nhất đội, Ronaldo “tội nghiệp” ra sao trong ngày chia tay World Cup?

Ronaldo đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn.

Bàn thắng của Merino vào phút 90+1 giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha để tiến vào tứ kết World Cup 2026. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Ronaldo lặng đi với vẻ mặt đau khổ. Vậy là hành trình World Cup của anh đã kết thúc.

Chắc hẳn Ronaldo đã mong muốn và quyết tâm có một màn chia tay World Cup 2026 thật hào hùng, dù cho Bồ Đào Nha có vô địch hay không. Nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã khiến 90 phút cuối cùng của CR7 tại World Cup diễn ra trong sự bức bối. Trang SofaScore chấm điểm 6,8 cho Ronaldo. Anh là 1 trong 3 cầu thủ đá chính điểm thấp nhất bên phía Bồ Đào Nha.

Ronaldo nhận điểm số 6,8 từ SofaScore

Với khả năng cầm bóng và kiểm soát tốt, Tây Ban Nha khiến cho Bồ Đào Nha không thể tổ chức nhiều đợt tấn công mạch lạc. Các trung vệ đội bóng xứ sở đấu bò cũng “chăm sóc” rất kỹ Ronaldo.

Thống kê chỉ ra rằng, CR7 có 3 pha dứt điểm trong cả trận và 2 lần đưa bóng trúng đích. Nhưng cả 3 tình huống đó đều diễn ra ở tư thế không thuận lợi. Ronaldo phải cố gắng sút bóng ở góc độ rất khó và bị đối phương theo sát.

Đói bóng, CR7 phải lùi xuống giữa sân để phối hợp với đồng đội. Tuy nhiên, gánh nặng tuổi tác khiến anh không thể tham gia một cách nhịp nhàng trong các đường lên bóng.

Bế tắc, Ronaldo quyết định tìm đến phương án từng là sở trường của anh thời còn sung sức: Bứt tốc đột phá. Kết quả, cầu thủ Tây Ban Nha đón chặn kịp thời. Còn CR7 bất lực ngã sóng soài xuống mặt sân.

Trận đấu với Tây Ban Nha là thử thách quá sức với Ronaldo

Không dưới 2 lần, người hâm mộ nghĩ đến 2 chữ “giá như”. Nếu là năm 2016, có lẽ Ronaldo đã có thể vượt qua cầu thủ này, đón lấy trái bóng này và ghi bàn thắng này. Nhưng thực tại quá phũ phàng, CR7 chỉ có thể nhìn giấc mơ World Cup từ từ tan vỡ.