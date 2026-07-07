Tuyển Bồ Đào Nha "sụp đổ" vào phút bù giờ, giấc mơ World Cup của Ronaldo chính thức tan vỡ

Hành trình World Cup 2026 đã khép lại với Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải và chưa nhận bàn thua nào, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha khi 2 đội gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đội bóng xứ sở đấu bò suýt nữa có bàn thắng ngay ở phút thứ 8 khi cơ hội được trao cho Oyarzabal.

Nhưng ở trong tình huống thoát xuống nhận bóng và đối mặt với thủ môn, Oyarzabal lại dứt điểm rất ẩu. Tiền đạo 29 tuổi đưa bóng đi ra ngoài khung thành trong sự nuối tiếc của người hâm mộ Tây Ban Nha.

Oyarzabal bở lỡ cơ hội

Sau tình huống này, Bồ Đào Nha không còn để đối phương cầm bóng ban bật một cách thoải mái nữa. HLV Roberto Martinez đưa ra chiến lược rất phù hợp với những tình huống pressing quyết liệt ngay từ phần sân đối phương. Cách chơi này khiến cho tuyến giữa Tây Ban Nha mất đi sự liền mạch và không thể duy trì thế trận áp đảo như mong đợi.

Từ một tình huống pressing như vậy, Bồ Đào Nha đã cướp bóng và mang đến cơ hội cho Ronaldo. Tiếc rằng, cú sút từ góc hẹp của CR7 không thắng được thủ môn Unai Simon.

Ronaldo suýt có bàn thắng

Trong pha bóng hiếm hoi tìm kiếm được khoảng trống trong hiệp một, Yamal có pha đi bóng cắt từ cánh phải vào giữa và cứa lòng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn Costa bên phía Bồ Đào Nha cũng cho thấy sự chắc chắn khi đổ người cứu thua.

Yamal dứt điểm nguy hiểm

Giữa thế trận giằng co, 2 đội cố gắng tận dụng các tình huống cố định. Bồ Đào Nha suýt thành công với pha phối hợp đá phạt góc ở phút 42. Nuno Mendes nhận bóng ở tuyến hai và dứt điểm cực mạnh đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Tây Ban Nha. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình. Họ cũng những phút đầu hiệp đấu tạo ra sức ép khá tốt và khiến cho phía Tây Ban Nha khá lúng túng. Đáng tiếc, khi thế trận đang diễn biến thuận lợi, Bồ Đào Nha chịu tổn thất. Hậu vệ cánh trái Nuno Mendes bị chấn thương và phải rời sân.

Những phút tiếp theo, Tây Ban Nha dần lấy lại thế chủ động. Lần lượt Pedri và Baena có những cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ Bồ Đào Nha vẫn duy trì sự tập trung để hóa giải nguy cơ.

Trong nỗ lực tìm kiếm đòn đánh quyết định, HLV Luis de la Fuente thực hiện một loạt những sự điều chỉnh. Đội tuyển Tây Ban Nha tăng tốc vào trong những phút cuối và chơi bóng một cách trực diện hơn.

Những điều chỉnh của ông Luis de la Fuente đã phát huy hiệu quả. Phút 90+1, 2 cầu thủ vào sân thay người có pha phối hợp cực hay đem về bàn thắng. Ferran Torres quan sát thấy khoảng trống và xoay người chuyền bóng chính xác. Mikel Merino được đưa vào thế đối mặt thủ môn. Tiền vệ đang khoác áo Arsenal dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Costa, mở tỉ số trận đấu.

Merino ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Tây Ban Nha

Merino ăn mừng bàn thắng

Bàn thua đến ở thời điểm quá nhạy cảm và Bồ Đào Nha không còn lựa chọn nào khác ngoài dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Bernardo Silva suýt nữa làm nên chuyện với cú đánh đầu hiểm hóc. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi không đủ để phép màu đến với Bồ Đào Nha.

Tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu. Tây Ban Nha giành chiến thắng và ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Mỹ vs Bỉ.

Còn Bồ Đào Nha thêm một lần dừng bước sớm. Ronaldo – người đang giữ kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau – chính thức nói lời chia tay giấc mơ vô địch. CR7 đã quyết định không tiếp tục góp mặt trong đội hình Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup tiếp theo. Như vậy, World Cup sẽ mãi mãi là danh hiệu còn thiếu trong bảng thành tích lẫy lừng của Ronaldo.

Nỗi buồn của Ronaldo sau trận đấu

Kết quả: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha

Bàn thắng: Mikel Merino 90+1’

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo

Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal