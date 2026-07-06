World Cup và loạt chấn thương khó đỡ: Từ chai nước hoa gây họa cho Tây Ban Nha đến cú ngã của Henderson

Jordan Henderson vừa tạo nên một trong những câu chuyện hy hữu nhất lịch sử World Cup. Nhưng trước anh, cũng tứng có không ít chấn thương khiến người hâm mộ chỉ biết ôm đầu.

JORDAN HENDERSON KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Lỡ hẹn với phần còn lại của World Cup 2026 vì chấn thương dù không thi đấu phút nào. Đó là cảnh bi hài mà Jordan Henderson đang phải trải qua.

Ở trận tuyển Anh thắng Mexico 3-2 tại vòng 1/8, tiền vệ 34 tuổi không được HLV Thomas Tuchel tung vào sân. Thế nhưng anh vẫn kịp để lại dấu ấn theo cách chẳng ai mong muốn.

Đầu tiên là tấm thẻ vàng ở phút 90+8 vì phản ứng quá quyết liệt từ khu kỹ thuật. Sau đó khi trận đấu kết thúc, Henderson nhảy qua biển quảng cáo sau khi ăn mừng. Chính cú nhảy đầy cảm xúc ấy lại khiến anh bị chấn thương cổ tay, phải băng bó, cho thở oxy và rời sân bằng cáng.

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ phải ở lại Mexico để phẫu thuật, trong khi tuyển Anh sang Mỹ để chơi trận tứ kết với Na Uy. Thậm chí, Henderson nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu 1 tháng, ảnh hưởng đến giai đoạn đầu mùa cùng Brentford.

Henderson ngã khi trèo qua biển quảng cáo, chống tay xuống đất và rồi chấn thương nặng.

Nếu Henderson khiến người hâm mộ bật cười vì sự trớ trêu, thì Santiago Canizares lại để lại một trong những câu chuyện tiếc nuối nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Trước World Cup 2002, Canizares đang là thủ môn số một của tuyển Tây Ban Nha và là một trong những người gác đền xuất sắc nhất châu Âu. Chẳng ai ngờ rằng giấc mơ World Cup của anh lại tan vỡ chỉ vì... một chai nước hoa.

Trong phòng tắm khách sạn, Canizares vô tình làm rơi chai nước hoa xuống sàn. Theo phản xạ, anh đưa chân ra đỡ. Chiếc chai thủy tinh vỡ vụn, cứa đứt gân ngón chân cái. Chấn thương buộc thủ thành sinh năm 1969 phải rút lui khỏi giải đấu ngay trước ngày khai mạc.

Tai nạn ấy không chỉ khép lại kỳ World Cup của Canizares, mà còn vô tình mở ra một chương mới cho bóng đá Tây Ban Nha. Người được triệu tập thay thế là Iker Casillas, thủ môn sau này trở thành huyền thoại với chức vô địch World Cup 2010 cùng hai danh hiệu EURO liên tiếp.

Santiago Canizares lần đầu lên tuyển Tây Ban Nha từ năm 1993, từng tham dự các kỳ World Cup 1994, 2006, Euro 2000. Ở cấp độ CLB, anh có 2 lần vào chung kết Champions League của Valencia, ra sân 305 lần tại La Liga.

“GÀ NHÀ ĐÁ NHAU”

Nếu Canizares là nạn nhân của một khoảnh khắc bất cẩn, thì Nery Pumpido lại chịu đựng một trong những pha "gà nhà đá nhau" đau đớn nhất lịch sử World Cup.

Là thủ môn vô địch thế giới cùng Argentina năm 1986, Pumpido bước vào World Cup 1990 với vai trò chốt chặn số một. Nhưng ở trận gặp Liên Xô tại vòng bảng, anh lao ra cản phá và va chạm cực mạnh với chính trung vệ Oscar Ruggeri.

Kết quả là Pumpido gãy chân ngay trên sân, phải rời giải đấu trong nước mắt. Argentina sau đó vẫn vào đến trận chung kết, nhưng người đứng trong khung thành lúc ấy đã là Sergio Goycochea .

Tuyển Anh 2 lần chúng kiến chấn thương hi hữu tại World Cup do ăn mừng.

Tại World Cup 2018, sau bàn thắng quyết định của Harry Kane vào lưới Tunisia, trợ lý HLV tuyển Anh Allan Russell nhảy cẫng lên ăn mừng và bị rách cơ đùi. Không lâu sau đó, chính HLV Gareth Southgate cũng gặp vấn đề ở vai khi chạy bộ trong lúc quá phấn khích với hành trình của "Tam sư".

Ngay cả những chiến dịch vòng loại World Cup cũng từng chứng kiến những câu chuyện dở khóc dở cười.

Tiền vệ người Croatia, Milan Rapaic từng gặp tai nạn kỳ quặc khi chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển. Trong lúc đứng làm thủ tục ở sân bay, anh dùng cuống vé máy bay để gãi ngón tay rồi vô tình chọc thẳng vào mắt mình. Vết xước võng mạc khiến Rapaic phải nghỉ thi đấu nhiều tuần, làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup.

Đó là một trong những tai nạn được báo chí Croatia nhắc đến nhiều năm sau như minh chứng rằng đôi khi vận rủi chẳng cần xuất hiện trên sân cỏ.