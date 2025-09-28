Hiện trường vụ xả súng (Ảnh: WECT)

Vụ xả súng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc diễn ra vào khoảng 21h30 ngày 27/9 (giờ địa phương), khi một chiếc thuyền bất ngờ áp sát khu vực quán bar ven sông đông đúc khách. Đối tượng duy nhất trên thuyền đã nổ súng trực tiếp vào đám đông rồi nhanh chóng tẩu thoát theo hướng đường thủy, hướng về cộng đồng Oak Island lân cận.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phát hiện và chặn giữ một nghi phạm phù hợp với mô tả khi đang neo thuyền tại bến công cộng ở Oak Island. Người này đã bị cảnh sát Oak Island tạm giữ, chờ chuyển giao cho nhà chức trách Southport để thẩm vấn, với sự hỗ trợ của Cục Điều tra bang Bắc Carolina.

Một số nhân chứng cho biết, con thuyền nghi phạm - loại tàu cao tốc với động cơ ngoài - đã neo đậu gần nhà hàng khoảng 1 giờ trước khi xả súng.

Hiện chưa rõ động cơ gây án, song chính quyền địa phương khẳng định "không còn mối đe dọa nào đối với người dân".

Thành phố Southport, nằm gần cửa sông Cape Fear và cách Wilmington khoảng 30 dặm về phía Nam, đã ban bố cảnh báo khẩn ngay sau vụ việc. Chính quyền kêu gọi người dân tránh xa khu vực bến du thuyền, ở yên trong nhà và báo ngay cho 911 nếu phát hiện hoạt động khả nghi.

Sự kiện bi thảm này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ. Theo thống kê của tổ chức Gun Violence Archive, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 320 vụ xả súng hàng loạt trong năm nay, với tiêu chí từ 4 nạn nhân bị bắn trở lên (không tính kẻ nổ súng). Các vụ việc ngày càng xuất hiện ở những địa điểm vốn được coi là an toàn như trường học, trung tâm thương mại, nhà hàng và khu dân cư…

Trong bối cảnh dư luận Mỹ liên tục tranh cãi về quyền sở hữu và quản lý súng, vụ xả súng ở Southport thêm một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các nhà lập pháp liên bang và bang trong việc tìm kiếm giải pháp ngăn chặn những bi kịch tương tự.