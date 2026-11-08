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Xả súng kinh hoàng ở Ba Lan, hơn 20 người thương vong

Hoàng Vân
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Ngày 7/11, một vụ xả súng đã xảy ra ở thành phố Krakow của Ba Lan, khiến 9 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 15 người khác.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng chết người ở Quảng trường Chợ Chính Krakow, Ba Lan, ngày 7/11/2026.

Theo nguồn tin, kẻ tấn công đã nổ súng vào người đi bộ tại Quảng trường Chợ Chính lịch sử của thành phố trước khi bỏ trốn bằng ô tô và đấu súng với cảnh sát. Hắn ta cuối cùng bị thương và bị bắt giữ.

Những người thiệt mạng được cho là thành viên trong gia đình hắn, nâng tổng số người chết liên quan đến vụ xả súng lên con số chín.

Các video do nhân chứng quay được lan truyền trên mạng dường như cho thấy, tay súng bắn vào người đi bộ từ một chiếc xe màu đen đang di chuyển, với một xe cảnh sát bám sát phía sau.

Một video khác được cho là ghi lại cảnh nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ, với khẩu súng trường kiểu AR-15 nằm gần đó.

Thủ tướng Ba Lan cho biết, động cơ đằng sau vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ, vì các nhà chức trách đang tiến hành điều tra.

Theo một báo cáo chưa được xác nhận từ đài phát thanh RMF, nghi phạm là một người đàn ông 25 tuổi mặc trang phục giống như quân phục.

“Người đàn ông này đã nổ súng vào cảnh sát, và các sĩ quan đã bắn trả. Chúng tôi không biết danh tính của anh ta. Hắn mặc quân phục và sử dụng vũ khí kiểu quân đội”, người phát ngôn cảnh sát Krakow cho biết.

Người phát ngôn khẳng định, "có rất nhiều vũ khí và đạn dược trong xe của anh ta."

Trong một bài đăng trên X, cảnh sát khu vực đã bác bỏ các báo cáo trước đó của truyền thông nói nghi phạm có thể có đồng phạm.

“Thủ phạm vụ việc tại Quảng trường Chợ Chính ở Krakow là công dân Cộng hòa Ba Lan. Chúng tôi bác bỏ các thông tin về cái chết của một sĩ quan cảnh sát, cũng như các tuyên bố đang truy tìm một thủ phạm khác.

Thủ phạm duy nhất được biết đến của vụ việc hiện đang bị cảnh sát giam giữ”, thông báo cho biết.

Sau vụ tấn công, Thị trưởng Krakow Lukasz Gibala đã tuyên bố thành phố để cho đến ngày 11/11.

Theo RT
Tags

Ba Lan

xả súng

Quảng trường

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