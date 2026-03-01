Xả súng kinh hoàng gây nhiều thương vong tại Mỹ

Vụ xả súng kinh hoàng bên ngoài quán bar Buford’s ở trung tâm TP Austin, bang Texas - Mỹ vào rạng sáng 1-3 (giờ địa phương) đã gây ra khung cảnh náo loạn tại khu phố giải trí sầm uất West Sixth Street.

Giới chức xác nhận 3 người đã thiệt mạng, trong đó có nghi phạm, và 14 người bị thương.

Theo Cảnh sát trưởng TP Austin, bà Lisa Davis, khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện một tay súng đang hoạt động. Các cảnh sát lập tức đối đầu nghi phạm.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng bên ngoài một quán bar ở trung tâm Austin. Ảnh: Austin America

"Ba cảnh sát của chúng tôi đã nổ súng đáp trả, khiến nghi phạm tử vong tại chỗ" – bà Davis cho biết trong buổi họp báo sáng cùng ngày. Tuy nhiên, bà chưa cung cấp mốc thời gian chi tiết về diễn biến vụ việc.

Bà Davis nhấn mạnh việc cảnh sát có thể phản ứng nhanh là nhờ trước đó đã bố trí lực lượng tuần tra tại nơi được xem là khu phố bar, nhà hàng nhộn nhịp bậc nhất thành phố về đêm. Sự hiện diện này đã giúp lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường gần như ngay lập tức.

Giám đốc Cơ quan Cấp cứu hạt Austin-Travis, ông Rob Luckritz, cho biết 14 nạn nhân được đưa tới bệnh viện, trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch. Số còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Theo trang Austin American, đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1-3, cảnh sát vẫn đang phong tỏa một khu vực rộng lớn xung quanh quán bar để khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng điều tra thu thập camera an ninh từ các cơ sở kinh doanh lân cận, đồng thời thẩm vấn những người có mặt trong và ngoài quán vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã phối hợp với Sở Cảnh sát Austin để làm rõ động cơ và hoàn cảnh dẫn đến vụ xả súng. Hiện chưa có thông tin về mối quan hệ giữa nghi phạm và các nạn nhân.

Thị trưởng TP Austin, ông Kirk Watson, đã lên tiếng cảm ơn lực lượng ứng cứu đầu tiên vì phản ứng kịp thời.

Khu West Sixth Street bị phong tỏa sau vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Austin American

Jeremiah Carbajal, nhân viên lễ tân tại một tòa nhà gần hiện trường, kể lại ông nghe những tiếng súng. Ngay sau đó là tiếng la hét, khóc lóc và cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố.