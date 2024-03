Ảnh minh họa.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố chương trình ưu đãi áp dụng cho nhiều mẫu xe đang bán chính hãng, trong đó, bao gồm cả xe lắp ráp và xe nhập khẩu. Hãng cho biết, những mẫu xe này đều được sản xuất 2022 và số lượng xe cũng không còn nhiều, khách muốn chọn màu sắc ưng ý cần liên hệ với hệ thống đại lý của hãng.

Cụ thể, 3 phiên bản Mercedes-Benz C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG có giá bán mới lần lượt 1,388 tỷ đồng, 1,588 tỷ đồng và 1,888 tỷ đồng (tương đương giảm 210-260 triệu đồng so với giá đề xuất).

Đơn vị: VNĐ

Đối với dòng E-Class, khách mua hàng thời điểm này có thể tiết kiệm được 270-320 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, E 300 AMG cao cấp nhất chỉ còn 2,888 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cả 3 phiên bản của mẫu SUV 7 chỗ hạng sang GLE cùng ghi nhận mức giảm 669 triệu đồng, đưa giá xe về mức 3,889-3,999 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLB 200 hưởng ưu đãi 430 triệu đồng, giá thực tế là 1,658 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đưa dải sản phẩm hiệu suất cao AMG của hãng vào danh sách khuyến mại. Đây là lần hiếm hoi những mẫu xe này được áp dụng ưu đãi.

Đơn vị: VNĐ

Theo đó, AMG A 35 4MATIC (V1) được giảm từ 2,429 tỷ xuống còn khoảng 1,999 tỷ đồng. Mẫu xe GLB 35 4MATIC giảm 620 tỷ so với giá niêm yết 2,849 tỷ đồng.

Mẫu xe được Mercedes áp dụng mức giảm cao nhất là GT 53 4MATIC Couple FL với 719 triệu đồng. Sau khi được hưởng ưu đãi, giá của mẫu coupe thể thao này còn dao động 5,999 tỷ đồng.