WSJ: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tính chuyện rời chính quyền sau cú sốc bầu cử

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang cân nhắc khả năng rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump, báo Wall Street Journal dẫn lời những người am hiểu tình hình cho biết. Thông tin được tiết lộ sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP)

Những nguồn tin đề nghị giấu tên tiết lộ rằng ông Rubio và các cố vấn đang xem xét lựa chọn cho tương lai chính trị của ông. Cho đến nay, ông chưa đưa ra quyết định có từ chức khỏi vị trí Ngoại trưởng Mỹ và Cố vấn An ninh quốc gia, cũng chưa có thời điểm cụ thể nào được đặt ra cho khả năng ông rời nhiệm sở.

Một số nguồn tin nói rằng ông Rubio đã trao đổi với các quan chức Nhà Trắng về khả năng từ chức, nhưng được đề nghị tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận thông tin ông đang cân nhắc từ chức.

“Đây hoàn toàn là tin giả, được xây dựng dựa trên lời kể của những nguồn tin ẩn danh, đúng kiểu báo lá cải”, ông Dylan Johnson, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu, tuyên bố.

“Ngoại trưởng chưa hề thảo luận về việc rời khỏi vị trí của mình và ông sẽ tiếp tục tự hào phục vụ trong chính quyền Tổng thống Trump rất lâu sau khi tin giả này bị vạch trần là một trò lừa bịp vô căn cứ khác”, ông Johnson nói.

“Tin giả này chẳng qua chỉ là một câu chuyện bịa đặt, được những nguồn tin ẩn danh không có bất kỳ thông tin thực tế nào tung ra. Ngoại trưởng Rubio là chiến binh không hề nao núng vì Tổng thống Trump và phong trào MAGA”, người phát ngôn Nhà Trắng Beni Rae Harmony tuyên bố.

Việc các thành viên nội các và quan chức cấp cao rời khỏi chính quyền khi nhiệm kỳ bước vào giai đoạn cuối không phải là điều bất thường, đặc biệt sau khi đảng của tổng thống phải chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, như điều đảng Cộng hòa trải qua trong tuần này.

Nếu ông Rubio rời nhiệm sở trước tháng 1, Tổng thống Donald Trump sẽ có cơ hội đề cử người thay thế ông trước khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Được củng cố sức mạnh tại Quốc hội, phe Dân chủ dự kiến tiến hành điều tra một loạt sáng kiến của Nhà Trắng, trong đó có những hoạt động mà ông Rubio tham gia, chẳng hạn như các đợt ném bom tàu bị cáo buộc chở ma túy trên biển Caribe.

Từng là thượng nghị sĩ bang Florida, ông Rubio đã trải qua sự chuyển đổi chính trị đáng chú ý: từ đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016 thành một trong những trợ lý được ông tin cậy nhất.

Ông Rubio và Phó Tổng thống JD Vance thường xuyên được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng sẽ kế nhiệm vai trò lãnh đạo đảng và đại diện cho đảng Cộng hòa chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu từ chức vào thời điểm này có giúp ông Rubio tách khỏi cuộc chiến Iran không được lòng dư luận hay không.

Sự bất bình của cử tri với cuộc xung đột này là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Rubio nhiều lần bảo vệ quyết định phát động các cuộc tấn công, nhưng ông vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Thay vào đó, ông tập trung triển khai chính sách của Tổng thống Trump với Venezuela, bao gồm chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và hợp tác với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, nhằm khai thác nguồn dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo một số nguồn tin, ông Rubio có thể chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân và chuẩn bị tranh cử tổng thống sau chu kỳ bầu cử năm 2028.

Một số người thân cận với ông Rubio cho biết, ông có thể không tham gia cuộc cạnh tranh nội bộ đầy phức tạp để kế nhiệm ông Trump, đặc biệt nếu ông Vance ra tranh cử.

Không giống nhiều thành viên khác trong nội các của ông Trump, ông Rubio sống bằng nhận lương từ các vị trí trong chính phủ suốt nhiều thập kỷ và không phải là người giàu có.

Ông Rubio nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng ông Vance sẽ là ứng viên tổng thống tốt nhất của đảng Cộng hòa, đồng thời né tránh những câu hỏi về tương lai chính trị của mình.