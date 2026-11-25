U17 Việt Nam đang tạo ra được những dấu ấn đậm nét tại U17 World Cup 2026.

Kết thúc 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng U17 World Cup 2026, trang chủ FIFA đã cập nhật các con số thống kê. Đáng chú ý, đội tuyển U17 Việt Nam lọt vào top 4 giải đấu ở hạng mục "Tỉ lệ chuyển hóa pha dứt điểm thành bàn thắng". Đoàn quân áo đỏ ghi được 5 bàn thắng sau 19 pha dứt điểm, đạt tỉ lệ 26%.

U17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng tại U17 World Cup 2026

Chu Ngọc Nguyễn Lực dẫn đầu danh sách ghi bàn của U17 Việt Nam với 2 pha lập công. Cả 2 pha làm bàn của chân sút xứ Nghệ đến từ những tình huống cố định. 3 bàn thắng còn lại chia đều cho Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang.

2 đội tuyển sở hữu thông số cao nhất là U17 Tây Ban Nha và U17 Saudi Arabia (cùng 30%). Có 1 đội cùng tỉ lệ 26% với U17 Việt Nam là U17 Senegal. Với vị trí thứ tư, đoàn quân áo đỏ đang đạt hiệu quả tốt hơn những tên tuổi lừng danh như Pháp, Brazil, Argentina, Italia, đồng thời cũng nhỉnh hơn so với 3 đối thủ cùng bảng G là U17 Bỉ (22%), U17 Mali (10%) hay U17 New Zealand (19%).

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, U17 Mali đang là đội đứng đầu bảng G dù sở hữu khả năng chuyển hóa pha dứt điểm thành bàn thắng chỉ 10%. Nguyên nhân đơn giản bởi đội bóng châu Phi thường thi đấu áp đảo và liên tục "bắn phá" khung thành đối phương. Họ là 1 trong 4 đội dứt điểm nhiều nhất từ đầu giải - 50 lần.

Trái lại, U17 Việt Nam - ngoại trừ các tình huống cố định - thường có xu hướng cố gắng phối hợp đưa bóng vào vị trí thuận lợi để dứt điểm. Đây là lựa chọn phù hợp của HLV Cristiano Roland khi mà U17 Việt Nam thua thiệt đáng kể về thể hình so với các đối thủ và cần chắt chiu trong từng pha lên bóng.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali. Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hi vọng đoàn quân áo đỏ sẽ tiếp tục duy trì được sự hiệu quả để tạo nên bất ngờ và mở ra cơ hội tranh vé vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)

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