Trong khi Hàn Quốc đã giành vé vào vòng 1/16, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn phải nỗ lực trong lượt trận cuối.

Tại U17 World Cup 2026, châu Á có 9 đại diện gồm Qatar, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Tajikistan, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Trước lượt trận cuối vòng bảng, Hàn Quốc là đội duy nhất đã chắc chắn giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, những cái tên như Australia, Ả Rập Xê Út hay Uzbekistan cũng đang nắm lợi thế đáng kể.

Theo thể thức giải đấu, 48 đội được chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

U17 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé đi tiếp. (Ảnh: VFF)

HÀN QUỐC ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

U17 Hàn Quốc là đại diện có màn trình diễn ấn tượng nhất của bóng đá châu Á cho đến thời điểm này. Đội bóng xứ kim chi toàn thắng cả hai trận, lần lượt đánh bại Uganda 3-0 và New Caledonia 6-0. Với 6 điểm cùng hiệu số +9, Hàn Quốc đã sớm giành vé vào vòng knock-out.

Ở lượt trận cuối, Hàn Quốc sẽ gặp Ecuador, đội đang có 4 điểm. Một trận hòa là đủ để đại diện châu Á giữ ngôi đầu bảng B. Đây cũng là cơ hội để HLV Hàn Quốc tính toán lực lượng cho vòng đấu tiếp theo sau khi đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất.

U17 Hàn Quốc là đội châu Á duy nhất giành vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận. (Ảnh: FIFA)

AUSTRALIA VÀ Ả RẬP XÊ ÚT CÓ LỢI THẾ LỚN

Australia đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm và hiệu số +2. Đội bóng này gây ấn tượng khi đánh bại Argentina 2-0 ở trận ra quân, trước khi hòa Đan Mạch 0-0. Đối thủ cuối cùng của Australia là Mozambique, đội đang có 3 điểm.

Một trận hòa sẽ giúp Australia chắc chắn kết thúc vòng bảng trong top 2, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/16. Ngay cả khi thất bại, đại diện châu Á vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ thành tích hiện tại, dù khi đó họ có thể phải cạnh tranh ở bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba.

U17 Australia tạo nên bất ngờ thú vị ở bảng C. (Ảnh: Getty)

Tại bảng D, Ả Rập Xê Út cũng đang đứng trước cơ hội lớn. Chiến thắng 1-0 trước Pháp ở lượt trận thứ hai là một trong những bất ngờ đáng chú ý của giải đấu, giúp đội bóng Tây Á có 3 điểm và đứng thứ hai bảng đấu, sau Uruguay.

Đối thủ cuối cùng của Ả Rập Xê Út là Haiti, đội đã thua cả hai trận và thủng lưới 7 bàn. Nếu giành chiến thắng, Ả Rập Xê Út sẽ có 6 điểm và chắc chắn giành vé đi tiếp. Một kết quả hòa cũng giúp họ có 4 điểm, qua đó nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành quyền vào vòng knock-out.

U17 Ả Rập Xê Út mở toang cánh cửa đi tiếp sau khi đánh bại U17 Pháp. (Ảnh: Getty)

UZBEKISTAN VÀ TAJIKISTAN VẪN CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM

Uzbekistan đang xếp thứ ba bảng E với 3 điểm và hiệu số +3. Đội bóng Trung Á khởi đầu không tốt khi thua Bờ Biển Ngà 1-2, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng đậm 6-2 trước Jamaica.

Thử thách cuối cùng của Uzbekistan là Italia, đội đã toàn thắng cả hai trận và sớm giành vé đi tiếp. Một chiến thắng sẽ giúp Uzbekistan có 6 điểm, tạo cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng với Bờ Biển Ngà. Nếu hòa, họ sẽ có 4 điểm và gần như nắm chắc cơ hội cạnh tranh một trong 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 Uzbekistan thắng đậm ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, Tajikistan đang ở tình thế khó khăn hơn. Đại diện Trung Á có 3 điểm, hiệu số -2 và đứng thứ ba bảng F. Họ từng thắng Cuba 5-3 nhưng sau đó để thua Croatia 0-4.

Lượt cuối, Tajikistan phải đối đầu Senegal, đội đang có 4 điểm và hiệu số +9. Đây là thử thách rất lớn, nhất là khi Senegal vừa thắng Cuba với tỷ số 9-0. Nếu thắng, Tajikistan sẽ có 6 điểm và nắm chắc cơ hội đi tiếp. Một trận hòa giúp họ có 4 điểm, nhưng nếu thất bại, đội bóng này sẽ phải trông chờ vào kết quả của những bảng đấu khác.

U17 Tajikistan phải đương đầu thử thách lớn ở lượt trận cuối. (Ảnh: FIFA)

VIỆT NAM PHẢI THẮNG MALI, TRUNG QUỐC CÓ CƠ HỘI SỬA SAI

U17 Việt Nam đang xếp thứ ba bảng G với 1 điểm, hiệu số -1. Sau thất bại 2-3 trước Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland đã có trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước New Zealand. Bàn gỡ của Duy Khang ở phút 90+2 giúp U17 Việt Nam níu giữ hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, thử thách cuối cùng lại là Mali, đội đã toàn thắng cả hai trận và chắc chắn đứng đầu bảng. Đây là đối thủ có thể lực, tốc độ và khả năng tấn công rất đáng gờm. U17 Mali hiện cũng đã chắc suất đi tiếp với vị trí đầu bảng.

U17 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Nếu giành được 4 điểm, cơ hội cạnh tranh một trong 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Ngoài ra, kết quả trận Bỉ - New Zealand cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam rơi vào thế buộc phải thắng U17 Mali. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Trung Quốc có một cơ hội thuận lợi hơn về mặt đối thủ. Đội bóng này hiện đứng thứ ba bảng H với 1 điểm, hiệu số -5. Sau thất bại 0-5 trước Tây Ban Nha, U17 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi cầm hòa Morocco 2-2, thậm chí suýt giành chiến thắng.

Lượt cuối, Trung Quốc chỉ phải gặp Fiji, đội đã để thủng lưới tới 21 bàn sau hai trận, trong đó có thất bại 0-15 trước Tây Ban Nha và 0-6 trước Morocco. Một chiến thắng sẽ giúp Trung Quốc có 4 điểm, qua đó tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đây có thể xem là cơ hội không thể tốt hơn để đại diện Đông Á sửa chữa những sai lầm ở 2 trận trước đó.

U17 Trung Quốc dẫn trước U17 Morocco 2-0, nhưng rồi bị gỡ hòa 2-2 ở phút 90+9. (Ảnh: FIFA)

NHẬT BẢN ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ BỊ LOẠI

Trong số 9 đại diện châu Á, Nhật Bản đang có tình cảnh đáng lo ngại nhất. Nhà vô địch U17 châu Á 2026 đã thua cả hai trận trước Colombia (1-2) và Serbia (0-1), qua đó chưa có điểm nào, hiệu số -2.

Thất bại trước Serbia hôm 24/11 khiến cơ hội đi tiếp của Nhật Bản trở nên rất mong manh. Đáng chú ý, Serbia đã giành vé vào vòng 1/16 sau chiến thắng này, trong khi Nhật Bản phải chờ đến lượt trận cuối để tự cứu mình.

Đối thủ cuối cùng của Nhật Bản là Honduras, đội cũng chưa có điểm nào và đang đứng cuối bảng L với hiệu số -4. Nhật Bản cần giành chiến thắng, đồng thời cố gắng ghi càng nhiều bàn càng tốt để cải thiện hiệu số. Ngay cả khi có 3 điểm, đại diện Đông Á vẫn phải chờ kết quả ở những bảng đấu khác để biết mình có nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất hay không.

U17 Nhật Bản đang có một giải đấu khó khăn. (Ảnh: Getty)

Nhìn tổng thể, bóng đá châu Á vẫn có cơ hội đưa phần lớn đại diện vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026. Hàn Quốc đã chắc chắn đi tiếp, Australia đang nắm lợi thế lớn, còn Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Tajikistan đều có cơ hội tự quyết hoặc tạo bước ngoặt ở lượt cuối. Với Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, những trận đấu còn lại sẽ mang ý nghĩa sống còn.