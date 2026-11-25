U17 Việt Nam đang đứng trước nguy bị loại, bởi toàn đội không chỉ gặp thử thách cực lớn ở lượt cuối, mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại đều sở hữu những lợi thế lớn.

U17 Việt Nam trước “thử thách cực đại”

Trận hòa 3-3 trước New Zealand giúp U17 Việt Nam có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Tuy nhiên, kết quả này chưa thể giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.

Sau hai lượt trận tại bảng G, U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm, U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm. U17 Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng đại diện Đông Nam Á xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

Ở lượt trận cuối ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Mali, trong khi Bỉ đối đầu New Zealand. Đây là thử thách rất khó khăn với đội bóng của HLV Cristiano Roland, bởi Mali đang cho thấy sức mạnh đáng nể.

Đại diện châu Phi toàn thắng cả hai trận đầu tiên, lần lượt đánh bại New Zealand 3-0 và Bỉ 2-1. Đáng chú ý, chiến thắng trước Bỉ càng cho thấy Mali không chỉ có ưu thế về thể hình, tốc độ mà còn sở hữu khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh đáng nể. Đây cũng là đội bóng từng giành ngôi á quân U17 World Cup.

U17 Việt Nam gặp khó khăn rất lớn khi phải gặp Mali ở lượt cuối.

Trong khi đó, U17 Việt Nam vừa trải qua hai trận đấu bộc lộ khá nhiều vấn đề. Trước Bỉ, các học trò của HLV Cristiano Roland để thủng lưới 3 lần. Đến trận gặp New Zealand, dù ghi được 3 bàn thắng, đội bóng áo đỏ vẫn không thể bảo vệ thành quả và phải chấp nhận kết quả hòa.

Việc ghi được 5 bàn sau hai trận là tín hiệu tích cực, nhưng hàng phòng ngự để lọt lưới tới 6 lần lại là vấn đề đáng lo ngại. Trước một đối thủ có khả năng khai thác khoảng trống và sức mạnh tấn công như Mali, những hạn chế ấy hoàn toàn có thể bị trừng phạt.

Mali cũng đã sớm giành quyền đi tiếp, do đó có khả năng không cần sử dụng đội hình mạnh nhất ở lượt cuối. Đây có thể là một lợi thế nhỏ cho U17 Việt Nam. Dù vậy, không nên kỳ vọng đại diện châu Phi sẽ chủ động buông xuôi, bởi họ vẫn cần bảo vệ ngôi đầu bảng.

Kịch bản thực tế đáng lo ngại nhất là U17 Việt Nam không thể thắng Mali và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Nếu hòa, đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ có 2 điểm. Nếu thất bại, U17 Việt Nam sẽ dừng lại ở 1 điểm.

Trong trường hợp đó, cánh cửa đi tiếp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đua giữa các đội đứng thứ ba ở 11 bảng đấu còn lại.

Danh sách các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các đối thủ cạnh tranh đều có cơ hội vượt qua U17 Việt Nam, đặc biệt là Trung Quốc

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những đối thủ đang bám sát phía sau đều có lịch thi đấu khá thuận lợi ở lượt cuối.

Theo bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba được cập nhật sau những lượt trận gần nhất, U17 Việt Nam đang đứng thứ 7. Ngay phía sau lần lượt là Tanzania, Uganda, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong số này, Trung Quốc và Nhật Bản là hai cái tên đặc biệt đáng chú ý.

U17 Trung Quốc mới có 1 điểm sau hai trận, nhưng lại là đội nắm lợi thế rất lớn. Họ sẽ gặp Fiji ở lượt cuối bảng H. Fiji là đối thủ yếu bậc nhất giải, đang có thành tích rất tệ khi lần lượt thua Morocco 0-6 và Tây Ban Nha tới 0-15. Với những gì đã thể hiện, Fiji khó có thể tạo ra nhiều trở ngại cho Trung Quốc.

Nếu giành chiến thắng, U17 Trung Quốc sẽ có 4 điểm và gần như chắc chắn vượt qua U17 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp, ngay cả khi thầy trò HLV Cristiano Roland có điểm trước Mali.

Trung Quốc là đội đang nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp.

U17 Nhật Bản cũng là đối thủ đáng ngại. Đại diện Đông Á chưa có điểm số nào sau trận thua Colombia 1-2 và đang đứng phía sau U17 Việt Nam. Song ở lượt cuối, Nhật Bản sẽ chạm trán Honduras. Đây là cơ hội để đội bóng xứ sở mặt trời mọc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba.

Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, U17 Uganda cũng có cơ hội cải thiện thành tích khi chỉ phải gặp New Caledonia. Trong khi đó, Tanzania phải đối đầu với CH Ireland, một thử thách khó khăn hơn.

Điều đáng nói là U17 Việt Nam không thể kiểm soát kết quả của những trận đấu này. Ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ giành điểm trước Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có nguy cơ bị đẩy khỏi nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức FIFA U17 World Cup 2026, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Thứ tự các đội đứng thứ ba được xác định lần lượt dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Điều này đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam không chỉ cần quan tâm đến điểm số mà còn phải tính đến hiệu số bàn thắng bại. Với hiệu số hiện tại là -1, đội bóng của HLV Cristiano Roland chưa có được khoảng cách an toàn trước những đối thủ bám đuổi.

Có thể nói, U17 Việt Nam đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ bị loại. Một trận hòa hoặc thất bại trước Mali có thể khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa, đặc biệt nếu Trung Quốc, Nhật Bản và Uganda đồng loạt giành chiến thắng.

Vì vậy, thay vì chỉ trông chờ vào kết quả của những bảng đấu khác, U17 Việt Nam cần hướng tới một trận đấu tốt nhất có thể trước Mali. Bởi, chỉ một “địa chấn” với 3 điểm trước Mali, U17 Việt Nam khả năng mới sở hữu tấm vé đi tiếp.