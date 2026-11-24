Truyền thông Trung Quốc ấn tượng mạnh khi U17 Việt Nam chiến đấu quả cảm để giành điểm số quý giá tại World Cup.

Sau trận đấu đáng nhớ trước Bỉ, U17 Việt Nam lại có thêm màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận thứ hai tại World Cup, đối đầu New Zealand. Dù 3 lần bị dẫn bàn song U17 Việt Nam vẫn chiến đấu quả cảm để có được trận hoà quý giá với tỷ số 3-3.

Báo Trung Quốc dành lời khen cho U17 Việt Nam

Sau trận, trang 163 của Trung Quốc đăng bài viết có tiêu đề: “Phải chăng U17 Trung Quốc bị viết ngược kịch bản? Việt Nam đã ba lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước để có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 92: 1 điểm sau 2 vòng đấu”. Bài viết này so sánh kết quả của U17 Việt Nam với việc Trung Quốc nắm lợi thế khi dẫn 2 bàn nhưng cuối cùng vẫn để đối thủ gỡ hoà 2-2 ở phút 90+9.

“Rạng sáng 24/11 (giờ Bắc Kinh) trong khuôn khổ U17 World Cup, U17 Trung Quốc đã dẫn Morocco 2-0 nhưng sau đó bị đối thủ gỡ hòa, cuối cùng chỉ giành được một điểm. Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam cũng giành được một điểm trên một sân đấu khác, nhưng họ đã ăn mừng rất cuồng nhiệt” – trang 163 nhấn mạnh.

Trang tin Trung Quốc ấn tượng với U17 Việt Nam.

Trang 163 còn cho rằng sự quả cảm của U17 Việt Nam đã khiến hàng phòng ngự New Zealand bất lực ở thời điểm cuối trận. Hãng truyền thông của Trung Quốc cũng nhấn mạnh vào màn ăn mừng của thầy trò HLV Cristiano Roland.

“Khác với U17 Trung Quốc, đội U17 Việt Nam đóng vai trò là đội truy đuổi. Hôm nay, đối thủ của Việt Nam là New Zealand. Trong hiệp một, Việt Nam để thủng lưới một bàn, bị dẫn trước 0-1. Bước sang hiệp hai, Việt Nam đã mau chóng gỡ hòa ở phút thứ 49.

Phút thứ 52, New Zealand lại vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã gỡ hòa chỉ sáu phút sau đó. Phút thứ 66, New Zealand một lần nữa vươn lên dẫn trước trong trận đấu, nâng tỷ số lên 3-2. Sau đó, thời gian trôi qua, và khi trận đấu gần kết thúc, U17 Việt Nam đã khiến hàng thủ đối phương bất lực.

Việt Nam đã tung ra pha tấn công cuối cùng ở phút 92: một quả tạt từ cánh phải được Duy Khang đánh đầu ghi bàn sau pha cản phá của thủ môn! Bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối cùng! Việt Nam đã ba lần gỡ hòa để giành được một điểm đầy quý giá” – 163 viết.

FIFA cũng ấn tượng với U17 Việt Nam

Không chỉ truyền thông Trung Quốc, FIFA cũng đặc biệt chú ý tới màn trình diễn của U17 Việt Nam. Sau trận hòa New Zealand, trang FIFA World Cup đăng thông điệp: “U17 Việt Nam chiến đấu đến phút cuối để giành 1 điểm trước New Zealand”.

Ở một bài đăng khác, FIFA sử dụng dòng chữ “Không từ bỏ” để nói về tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland. Đáng chú ý, FIFA còn nhấn mạnh đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup của bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh được fanpage FIFA đăng tải sau trận.

Trận hòa này cũng giúp U17 Việt Nam có vị trí đáng khích lệ trong cuộc đua giành 8 tấm vé dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo bảng xếp hạng cập nhật sau lượt trận ngày 23/11, Việt Nam đang đứng thứ 8 với 1 điểm, hiệu số -1 và ghi được 5 bàn thắng. Đứng ngay phía sau lần lượt là Uganda (1 điểm, hiệu số -3) và Trung Quốc (1 điểm, hiệu số -5). Trong khi đó, Uzbekistan và Mozambique đang dẫn đầu nhóm này với 3 điểm, cùng hiệu số +3; Pháp đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số +1.

Như vậy, dù chưa thể tạo ra bước đột phá lớn về điểm số, U17 Việt Nam đang có lợi thế nhất định so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Trung Quốc và Uganda. Tuy nhiên, vị trí thứ 8 hiện tại cũng chính là ranh giới cuối cùng của nhóm có vé đi tiếp. Cục diện hoàn toàn có thể thay đổi khi các đội còn lại thi đấu đủ số trận. Ở lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Mali ngày 26/11.

Danh sách tạm thời trong nhóm những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.