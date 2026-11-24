U17 Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu cực kỳ đáng nhớ ở World Cup, nhưng toàn đội vẫn cần một màn trình diễn “xuất thần” nữa để vượt qua vòng bảng.

U17 Việt Nam đã tạo nên một trận đấu giàu cảm xúc khi ba lần bị New Zealand dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa 3-3. Đây cũng là điểm số đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ U17 World Cup.

Tuy nhiên, kết quả này khiến cục diện bảng G trở nên khá phức tạp. Ở trận đấu còn lại, U17 Mali đánh bại U17 Bỉ với tỷ số 2-1, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối và sớm chắc chắn đứng đầu bảng.

Sau hai lượt trận, Mali có 6 điểm, Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm. Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng đội bóng của HLV Cristiano Roland xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

Theo thể thức giải đấu, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Như vậy, U17 Việt Nam vẫn có hai con đường để tiếp tục hành trình tại Qatar.

Danh sách các đội thứ ba có thành tích tốt nhất sau loạt trận đêm qua.

Thắng Mali, U17 Việt Nam có thể giành vé trực tiếp

Đây là kịch bản lý tưởng nhất đối với U17 Việt Nam. Nếu đánh bại Mali ở lượt trận cuối ngày 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 4 điểm và chắc chắn nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu bảng G.

Khi ấy, cơ hội giành vị trí nhì bảng cũng được mở ra. Điều kiện để Việt Nam làm được điều này là New Zealand phải đánh bại Bỉ ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, Việt Nam và New Zealand sẽ cùng có 4 điểm, còn Bỉ chỉ có 3 điểm.

Do Việt Nam và New Zealand đã hòa nhau 3-3, thứ hạng giữa hai đội sẽ được phân định bằng các chỉ số tiếp theo theo điều lệ giải đấu, trong đó có hiệu số bàn thắng bại toàn bảng. Việt Nam hiện có hiệu số -1, tốt hơn New Zealand (-3). Vì thế, nếu thắng Mali và duy trì lợi thế này so với New Zealand, đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ đứng nhì bảng và giành vé trực tiếp.

Trong trường hợp New Zealand không thắng Bỉ, Việt Nam sẽ đứng thứ ba nếu đánh bại Mali. Khi ấy, 4 điểm cùng hiệu số được cải thiện sẽ giúp đội tuyển có cơ hội rất lớn lọt vào nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Đây cũng là phương án thực tế hơn, bởi Việt Nam không cần phụ thuộc quá nhiều vào kết quả của các bảng đấu khác. Với 4 điểm, đội tuyển có cơ sở đáng kể để cạnh tranh một suất vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam vẫn phải thắng Mali để đi tiếp.

Hòa hoặc thua Mali, cơ hội đi tiếp rất mong manh

Nếu không thể đánh bại Mali, U17 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Trường hợp hòa đối thủ châu Phi, đội tuyển chỉ có 2 điểm sau vòng bảng.

Khi đó, Việt Nam vẫn đứng thứ ba nếu New Zealand không thắng Bỉ. Tuy nhiên, nếu New Zealand đánh bại Bỉ, đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ tụt xuống cuối bảng và chắc chắn bị loại.

Ngay cả khi giữ được vị trí thứ ba với 2 điểm, cơ hội lọt vào nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất cũng rất thấp. Đây là số điểm không đủ tạo ra lợi thế trong cuộc cạnh tranh với các đội bóng ở những bảng đấu khác.

Kịch bản tồi tệ hơn là U17 Việt Nam thất bại trước Mali. Nếu New Zealand cũng thua Bỉ, Việt Nam vẫn có thể đứng thứ ba nhờ hiệu số tốt hơn. Tuy nhiên, với chỉ 1 điểm, đội tuyển gần như không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Nếu New Zealand giành được điểm số trước Bỉ, Việt Nam sẽ rơi xuống cuối bảng và chính thức bị loại.

Như vậy, chiến thắng trước Mali gần như là nhiệm vụ bắt buộc nếu U17 Việt Nam muốn tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.

Dẫu vậy, đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng. Mali đã toàn thắng cả hai trận, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Dù đã chắc chắn giành vé đi tiếp, đại diện châu Phi vẫn sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp rất đáng gờm.

Sau những gì thể hiện trước Bỉ và New Zealand, U17 Việt Nam có quyền hy vọng. Nhưng để biến cơ hội thành hiện thực, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn cần phải “xuất thần” để tạo ra địa chấn tại lượt cuối.



