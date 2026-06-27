World Cup: Tuyển Hàn Quốc lâm nguy, chỉ còn cách tấm vé về nước "một bước chân"

Mỗi ngày trôi qua, đội tuyển Hàn Quốc càng gần hơn với việc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Dù đã thi đấu xong vòng bảng từ vài ngày trước, nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa thể biết mình bị loại hay đi tiếp vào vòng 1/16 World Cup 2026. Với vị trí thứ ba bảng A, Son Heung-min và đồng đội còn hi vọng ở tấm vé vớt dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Nhưng mỗi ngày thi đấu trôi qua, vị trí của tuyển Hàn Quốc trên BXH thành tích các đội hạng ba cứ giảm dần.

Đội tuyển Hàn Quốc chỉ đứng thứ ba tại bảng A

Kết thúc ngày thi đấu 27/6 (giờ Việt Nam), đã có 5 đội giành tấm vé vớt bao gồm: Bosnia & Herzegovina, Thụy Điển, Paraguay, Ecuador và Senegal. 1 đội chắc chắn bị loại là Uruguay. Vẫn còn 6 đội tuyển cạnh tranh 3 tấm vé còn lại.

Cơ hội đi tiếp dành cho tuyển Hàn Quốc đang khá mong manh. Họ hiện đang xếp thứ 8/12 trên BXH thành tích các đội hạng ba (3 điểm, hiệu số -1). Vẫn còn 3 bảng đấu là J, K và L còn lịch thi đấu ở ngày cuối cùng vòng bảng.

Xếp hạng thành tích các đội hạng ba (8 đội thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp)

Tại bảng L, đội xếp thứ ba là Croatia đang bằng điểm và hiệu số với Hàn Quốc nhưng lại ghi nhiều bàn thắng hơn. Chỉ cần hòa trong lượt cuối, Croatia sẽ nắm chắc tấm vé cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Tình thế tương tự tại bảng J. Algeria cũng có 3 điểm và chỉ cần 1 điểm là sẽ vượt qua Hàn Quốc.

Ở bảng K, đội đứng thứ ba là Congo mới có 1 điểm. Tuy nhiên, với việc gặp Uzbekistan ở lượt cuối, Congo được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm và có 4 điểm trong tay khi kết thúc vòng bảng (nhiều điểm hơn Hàn Quốc)

Khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng ấn tượng trước CH Séc. Nhưng nhiều khả năng Son Heung-min và đồng đội sẽ phải chia tay giải đấu trong nỗi thất vọng.

Highlights trận Nam Phi 1-0 Hàn Quốc