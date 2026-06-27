Viral khoảnh khắc Mbappe điềm nhiên nhờ trọng tài "ship hàng" ngay trên sân

Hành động của Mbappe khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.

Mặc dù không thể ghi bàn, Mbappe vẫn đóng góp quan trọng vào chiến thắng 4-1 của đội tuyển Pháp trước Na Uy. Chân sút đang khoác áo Real Madrid có 2 đường kiến tạo cho người đồng đội Dembele lập công.

Nhưng khoảnh khắc được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất của Mbappe lại là lúc anh rời sân nhường chỗ cho Mateta ở những phút cuối trận. Do là đội trưởng, trước khi rời sân Mbappe cần trao lại tấm băng cho Tchouameni.

Mbappe tháo băng đội trưởng

Để tiết kiệm thời gian, tiền đạo 27 tuổi điềm nhiên tháo băng đội trưởng và nhờ trọng tài chính Michael Oliver chuyển cho người đồng đội. Ông Michael Oliver cũng rất tận tâm khi đã mang tấm băng trao tận tay tới chỗ Tchouameni.

Mbappe nhờ trọng tài Michael Oliver chuyển băng đội trưởng cho đồng đội

Người hâm mộ hài hước gọi khoảnh khắc này là "uy tín của Mbappe". Chân sút người Pháp vừa đảm bảo việc thay người diễn ra nhanh gọn, không bị quá 10 giây theo quy định FIFA, vừa cho thấy sự giao tiếp tốt với các trọng tài.

Đội tuyển Pháp khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng I và sẽ gặp Thụy Điển ở vòng 1/16. Mbappe cũng đang thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026 với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 3 trận đấu.

Dembele ghi bàn vào lưới Na Uy