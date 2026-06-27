“Vỡ vụn” từ bên trong, đội tuyển 2 lần vô địch World Cup dừng bước ê chề ngay từ vòng bảng

Đội bóng danh tiếng đã tự sụp đổ tại vòng bảng World Cup 2026.

Được đánh giá rất cao trước thềm World Cup 2026, nhưng đội tuyển Uruguay đã có 2 trận đấu đáng thất vọng trước Saudi Arabia và Cabo Verde. 2 trận hòa liên tiếp khiến đại diện Nam Mỹ bước vào trận gặp Tây Ban Nha ở lượt cuối trong tâm lý nặng nề.

Đáng buồn thay, phong độ kém cỏi của Uruguay lại xuất phát từ chính những vấn đề nội bộ. HLV Marcelo Bielsa không còn tìm được tiếng nói chung với các cầu thủ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, nhóm cầu thủ gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde đã đề nghị được gặp riêng ông Bielsa để trực tiếp bày tỏ rằng họ không hài lòng với cách ông đối xử với đội bóng cũng như phương án chiến thuật.

Phản ứng từ HLV Bielsa cũng rất mạnh. Nhà cầm quân người Argentina triệu tập toàn đội để giải quyết vấn đề, thuyết giảng trong vòng 50 phút và trách móc một số cầu thủ đã không toàn tâm toàn ý cho đội tuyển.

Cuộc nói chuyện không có kết quả. Và Uruguay bước vào trận gặp Tây Ban Nha mà không có được tinh thần tốt nhất. Đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup gần như chỉ biết chịu trận trong suốt hiệp một, kiểm soát bóng vỏn vẹn 26% và không có cú sút trúng đích nào.

Phút 42, cuối cùng Uruguay cũng phải nhận bàn thua. Từ pha căng ngang của Llorente bên cánh phải, Baena xoay người dứt điểm. Cú sút không quá hiểm, nhưng thủ môn Muslera lại lúng túng để bóng đi vào lưới.

Baena mở tỉ số cho Tây Ban Nha

Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp Muslera mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại World Cup 2026. Thủ thành 40 tuổi trở thành một ví dụ cụ thể cho những sắp xếp nhân sự chưa thực sự hợp lý của HLV Bielsa. Để rồi ngay đầu hiệp hai, Muslera phải rời sân nhường chỗ cho Rochet.

Bị đẩy vào “chân tường”, đội tuyển Uruguay buộc phải gỡ hòa nếu không muốn phải rời giải sớm. Những ngay cả việc có bóng để triển khai tấn công với họ cũng là bài toán khó, bởi đối thủ là Tây Ban Nha hùng mạnh.

Cơ hội của Dani Olmo

Ngay cả khi đối phương rút các trụ cột ra nghỉ ngơi, thế trận vẫn rất bế tắc cho Uruguay. Sự thất vọng bị đẩy lên cao hơn khi Agustín Canobbio nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ sau pha chơi xấu với Cubarsi.

90 phút khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Đội bóng xứ sở đấu bò kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng H. Họ sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 1/16. Trong khi đó, Uruguay tụt xuống thứ ba bảng H và chắc chắn bị loại sớm. Bởi thành tích 2 điểm không đủ để họ tranh tấm vé cho đội xếp thứ ba xuất sắc.

Tây Ban Nha đứng đầu bảng H

Kỳ World Cup "thảm họa" của Uruguay của HLV Bielsa

Bất ngờ lớn nhất đến từ Cabo Verde. Đội bóng tân binh World Cup giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng H. Họ khép lại vòng bảng với 3 trận hòa. Nhưng 3 điểm vẫn là quá đủ để Cabo Verde tạo nên kỳ tích. Đối thủ chờ đón Cabo Verde ở vòng 1/16 sẽ là Argentina.

Kết quả: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha

Bàn thắng: Baena 42’

Đội hình ra sân

Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena

Xếp hạng chung cuộc bảng H World Cup 2026