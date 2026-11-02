World Cup: Triều Tiên thắng đậm Mỹ sau 33 cú sút, Trung Quốc thua ngược đau đớn trước Brazil

Hai đại diện châu Á là Triều Tiên và Nhật Bản đã giành vé vào bán kết U17 nữ World Cup 2026 sau những chiến thắng thuyết phục ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Trung Quốc lại chịu thất bại rất đáng tiếc.

Tuyển Triều Tiên áp đảo Mỹ, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương

U17 nữ Triều Tiên cho thấy sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Mỹ 3-0 ở tứ kết. Đây là trận đấu mà Triều Tiên thực hiện tới 33 cú dứt điểm còn Mỹ chỉ vẻn vẹn là 5 cú sút.

Đội bóng châu Á nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều cơ hội và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 30. Ri Ui-gyong là người lập công với cú sút chìm hiểm hóc.

Trước khi hiệp một khép lại, Ri Ye-rim nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ thứ tư. Tiền đạo này xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, khiến thủ môn Avellina Saunders không thể cứu thua.

U17 nữ Triều Tiên thắng Mỹ 3-0.

Sang hiệp hai, Mỹ nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng tiếp tục gặp khó trước hàng phòng ngự kỷ luật của Triều Tiên. Phút 56, Ri Ui-gyong hoàn tất cú đúp sau đường chuyền thuận lợi của Kim Won-sim, ấn định chiến thắng 3-0.

Đáng chú ý, Ri Ui-gyong đã ghi 5 bàn tại giải đấu năm nay và nâng tổng số pha lập công ở các kỳ U17 nữ World Cup lên 8. Cô cũng được FIFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chiến thắng trước Mỹ giúp tuyển trẻ Triều Tiên tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Đội bóng này từng đăng quang năm 2024 và 2025, đồng thời đang hướng tới danh hiệu thứ ba liên tiếp. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Nhật Bản trong trận bán kết ngày 4/11.

Nhật Bản chấm dứt 10 năm chờ đợi, Trung Quốc dừng bước đáng tiếc

U17 nữ Nhật Bản cũng giành quyền vào bán kết sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ghana. Hai đội chơi giằng co trong hiệp một, nhưng đại diện châu Á đã tạo ra khác biệt ở phút 54.

Nanami Kurita là người ghi bàn duy nhất của trận đấu sau tình huống bóng bật ra từ cú dứt điểm của Yuka Kishida. Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép và bảo vệ thành công lợi thế đến hết trận.

Đây là cột mốc đáng nhớ với bóng đá nữ trẻ Nhật Bản. Sau 4 kỳ U17 nữ World Cup liên tiếp bị loại ở tứ kết, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã trở lại bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2016. Nhật Bản từng vô địch giải đấu năm 2014 và giành ngôi á quân năm 2016.

Trong khi đó, Trung Quốc không thể nối bước hai đại diện châu Á còn lại. Đội bóng này để thua Brazil 1-2 dù đã có thời điểm dẫn trước.

Trung Quốc thua ngược Brazil.

Wu Yichen mở tỷ số cho Trung Quốc ở phút 42 bằng cú sút chéo góc sau pha đột phá bên cánh trái. Tuy nhiên, Brazil nhanh chóng đáp trả ngay đầu hiệp hai khi Helena tận dụng tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa.

Trận đấu diễn ra căng thẳng trong phần còn lại, trước khi Helena hoàn tất cú đúp ở phút 87, mang về chiến thắng ngược dòng cho Brazil. Thất bại khiến Trung Quốc dừng bước ở tứ kết, trong khi Brazil tiếp tục hành trình hướng tới chức vô địch.

Ở trận tứ kết còn lại, Nigeria đánh bại Venezuela 1-0 nhờ quả phạt đền thành công của Oduntan ở phút 89.

Như vậy, bán kết U17 nữ World Cup 2026 sẽ chứng kiến hai cuộc đối đầu giữa châu Á và châu Phi: Triều Tiên gặp Nhật Bản, còn Brazil chạm trán Nigeria. Đây là cơ hội để Triều Tiên tiếp tục khẳng định vị thế thống trị, trong khi Nhật Bản đứng trước cơ hội trở lại trận chung kết sau một thập kỷ chờ đợi.