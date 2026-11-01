Tứ kết World Cup: Tuyển Triều Tiên sẽ hạ Mỹ, Trung Quốc "gieo sầu" cho Brazil?

Ba đại diện châu Á là Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc cùng bước vào tứ kết U17 nữ World Cup 2026 với những thử thách lớn. Trong đó, Triều Tiên có cơ hội bảo vệ ngôi vương, còn Trung Quốc và Nhật Bản hướng tới những cột mốc đáng nhớ.

Triều Tiên quyết bảo vệ ngai vàng, Nhật Bản đối mặt thử thách từ Ghana

Tâm điểm của loạt trận tứ kết U17 nữ World Cup hôm nay (1/11) là cuộc đối đầu giữa U17 nữ Triều Tiên và Mỹ. Đây được xem là trận đấu khó lường khi cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng Triều Tiên vẫn được đánh giá cao nhờ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Đội bóng Đông Á đang hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp sau khi đăng quang ở hai kỳ giải gần nhất. Hành trình tại Morocco năm nay của Triều Tiên cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm. Họ từng thắng Ba Lan 6-1, Puerto Rico 6-0 và tiếp tục vùi dập chủ nhà Morocco với tỷ số 6-0 ở vòng 1/8.

Dù vậy, Triều Tiên không phải không có điểm yếu. Thất bại 1-3 trước Nigeria ở vòng bảng cho thấy đội bóng này vẫn có thể bị tổn thương khi đối thủ tổ chức tốt và khai thác hiệu quả những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Trong khi đó, U17 nữ Mỹ cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng Bắc Mỹ từng thắng Samoa và Kenya trước khi bất ngờ thua Trung Quốc 2-3 ở vòng bảng. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 đã giúp Mỹ lấy lại sự tự tin và chứng minh khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu.

U17 nữ Triều Tiên vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở World Cup năm nay.

Các cô gái Triều Tiên cần duy trì sức ép tấn công nhưng không được chủ quan trước khả năng phản công của Mỹ. Nếu tiếp tục thể hiện được sự sắc bén như ở trận gặp Morocco, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giành vé vào bán kết.

Ở trận đấu còn lại của nhóm đại diện châu Á, Nhật Bản sẽ chạm trán Ghana. Đội bóng xứ mặt trời mọc đã thể hiện phong độ ổn định khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Zambia, Pháp và Venezuela mà không để thủng lưới. Tại vòng 1/8, Nhật Bản tiếp tục vượt qua Kenya với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, Ghana đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất giải. Họ từng hòa Brazil 3-3, đánh bại Canada và Argentina, trước khi vượt qua Argentina trên chấm luân lưu ở vòng 1/8.

Nhật Bản có lợi thế về tính tổ chức và khả năng kiểm soát trận đấu, nhưng Ghana sở hữu sức mạnh tấn công đáng gờm. Đại diện châu Á sẽ phải đặc biệt chú ý đến khả năng chuyển trạng thái của đối thủ nếu muốn tiến sâu.

Trung Quốc hướng tới chiến thắng lịch sử trước Brazil

Trung Quốc sẽ gặp Brazil trong trận tứ kết còn lại của nhóm các đội bóng châu Á. Đây là cơ hội để đội bóng Đông Á khẳng định sự tiến bộ sau những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng.

Trung Quốc toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi tới 13 bàn và cho thấy sức mạnh tấn công đáng kể. Dù vậy, thử thách thực sự chỉ đến ở vòng 1/8, khi họ phải trải qua loạt luân lưu căng thẳng để vượt qua Pháp sau trận hòa không bàn thắng.

Brazil cũng không hề kém cạnh. Đội bóng Nam Mỹ ghi 12 bàn ở vòng bảng và vừa vượt qua Ba Lan trong một trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số 3-3 trước khi thắng trên chấm luân lưu.

U17 nữ Trung Quốc có cơ sở để vượt qua Brazil.

Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Brazil vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Trung Quốc có thể dựa vào sự tự tin sau chuỗi trận ấn tượng, nhưng Brazil sở hữu kinh nghiệm và chất lượng cá nhân đủ để tạo khác biệt.

Nếu giành chiến thắng, Trung Quốc sẽ có lần đầu tiên tiến vào bán kết U17 nữ World Cup kể từ khi giải đấu được tổ chức thường niên theo thể thức hiện tại. Đây cũng sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của bóng đá trẻ nữ Trung Quốc trên đấu trường quốc tế.

Ba đại diện châu Á đều có cơ hội, nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng. Triều Tiên phải vượt qua Mỹ, Nhật Bản cần hóa giải sức tấn công của Ghana, còn Trung Quốc đứng trước thử thách mang tên Brazil. Một ngày thi đấu thành công có thể đưa cả ba đội tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch thế giới.