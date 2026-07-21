World Cup thay đổi, tuyển Việt Nam có thể giành vé bằng cách nào?

Đề xuất nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đang tạo nên những cuộc tranh luận lớn trên toàn thế giới. Với bóng đá Việt Nam, đây có thể là cơ hội lịch sử để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

World Cup 64 đội – Cơ hội chưa từng có cho bóng đá Việt Nam

World Cup 2026 đã đi vào lịch sử với tư cách kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Tuy nhiên, ngay sau khi giải đấu khép lại, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez tiếp tục khẳng định mong muốn FIFA mở rộng quy mô World Cup 2030 lên tới 64 đội nhân dịp kỷ niệm 100 năm giải đấu ra đời.

Nếu đề xuất này được thông qua, số suất dành cho các châu lục gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc châu Á có thể được phân bổ nhiều suất dự VCK hơn con số 8,5 suất ở World Cup 2026.

Đây chính là tín hiệu tích cực đối với tuyển Việt Nam.

World Cup mở rộng mang tới cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, đội tuyển Việt Nam đã từng bước thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu châu Á. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, thành tích được xem là cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà.

Dù chưa thể cạnh tranh vé trực tiếp với những "ông lớn" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia hay Saudi Arabia, Việt Nam đã chứng minh mình đủ sức cạnh tranh với nhóm đội hạng trung của châu lục.

Khi số lượng vé tăng lên, khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực cũng sẽ được rút ngắn đáng kể.

Thực tế, World Cup 2026 đã chứng minh việc mở rộng quy mô tạo cơ hội cho nhiều đội tuyển lần đầu góp mặt như Uzbekistan hay Jordan. Những câu chuyện ấy cho thấy cánh cửa không còn chỉ dành riêng cho các nền bóng đá hàng đầu.

Cơ hội lớn nhưng để giành vé liệu có dễ?

Dẫu vậy, việc World Cup mở rộng không đồng nghĩa Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có vé dự VCK.

Trong những năm gần đây, bóng đá châu Á phát triển rất nhanh. Ngoài những tên tuổi quen thuộc, hàng loạt đội tuyển như Uzbekistan, Jordan, Iraq, Oman, UAE, Indonesia hay Qatar đều đầu tư mạnh mẽ và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Việt Nam vì thế vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Muốn biến cơ hội thành hiện thực, bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đó không chỉ là xây dựng một đội tuyển quốc gia đủ sức cạnh tranh, mà còn phải đầu tư đồng bộ cho hệ thống đào tạo trẻ, nâng chất lượng V.League, cải thiện công tác huấn luyện và tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được thi đấu ở nước ngoài.

Tuyển Việt Nam sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt ngay cả khi World Cup mở rộng lên 64 đội.

Bài học từ Morocco tại World Cup 2022 hay những bước tiến của Jordan, Uzbekistan ở World Cup 2026 cho thấy thành công không đến từ may mắn, mà là kết quả của chiến lược phát triển bền bỉ trong nhiều năm.

Một yếu tố khác cũng mang đến sự lạc quan là lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng. Nếu được đầu tư đúng hướng và tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế, thế hệ kế cận hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup trong những năm tới.

Đề xuất World Cup 64 đội hiện mới là kế hoạch và vẫn cần FIFA xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ riêng việc ý tưởng này được đặt lên bàn nghị sự cũng đủ để thắp lên hy vọng cho nhiều nền bóng đá đang phát triển.

Giấc mơ World Cup của tuyển Việt Nam vì thế có thể đã tiến thêm một bước. Điều còn lại phụ thuộc vào sự chuẩn bị của chính bóng đá Việt Nam. Khi cánh cửa rộng mở hơn, chỉ những đội tuyển đủ năng lực và có sự chuẩn bị bài bản mới có thể bước qua ngưỡng cửa lịch sử để xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh.